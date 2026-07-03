Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Silverstone din Marea Britanie

Prima configurație a circuitului a folosit în mare parte pistele a fostei baze a Forțelor Aeriene Regale. Foto: Getty Images

Formula 1 revine weekend-ul acesta, cu Marele Premiu al Marii Britanii, pe celebrul circuit Silverstone. Silverstone a găzduit primul Mare Premiu din istorie, găzduind prima etapă a Campionatului Mondial pe 13 mai 1950. Giuseppe Farina, care avea să câștige titlul în acel an, a câștigat cursa la volanul Alfa Romeo 158, scrie Formula 1.

Etapa din Marea Britanie este în format Sprint Vineri, unicul antrenament liber are loc de la ora 14:30, live pe AntenaPLAY.

Calificările cursei Sprint vor avea loc vineri, de la ora 18:30, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Cursa de Sprint are loc sâmbătă, de la ora 14:00, în direct pe Antena 3 CNN și live pe AntenaPLAY.

Tot sâmbătă au loc și calificările Grand Prix-ului, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Marele Premiu al Marii Britnaii are loc duminică, de la ora 17:00, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Circuitul are o lungime de 5,891 km și conține 18 viraje. Piloții vor parcurge un număr total de 306,198 de km pe parcursul cursei de 52 de tururi. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2020, de olandezul Max Verstappen, care a fost cronometrat cu 1:27.097.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Marii Britanii

Silverstone a găzduit primul Mare Premiu din istorie, găzduind prima etapă a Campionatului Mondial pe 13 mai 1950. Giuseppe Farina, care avea să câștige titlul în acel an, a câștigat cursa la volanul Alfa Romeo 158

De atunci, circuitul a găzduit toate cursele Marelui Premiu al Marii Britanii, cu excepția a 17, și rămâne unul dintre cele mai rapide, mai incitante și mai provocatoare evenimente din calendar.

Silverstone și-a menținut întotdeauna caracterul esențial de a fi una dintre cele mai rapide piste din F1, în timp ce virajele istorice precum Maggotts, Becketts și Abbey oferă unele dintre cele mai mari provocări pentru piloții de curse de oriunde din lume.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

La Marele Premiu al Marii Britanii din 2018, Lewis Hamilton a comparat un tur parcurs la viteză maximă pe circuitul de la Silverstone cu pilotarea unui avion de vânătoare.

În ciuda numeroaselor modificări ale traseului de-a lungul anilor, Silverstone și-a menținut întotdeauna caracterul esențial de a fi una dintre cele mai rapide piste din calendarul F1, în timp ce virajele istorice precum Maggotts, Becketts și Abbey oferă unele dintre cele mai mari provocări pentru piloții de curse de oriunde din lume.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1, spune că „Silverstone este un alt circuit preferat de piloți, cu secvențe rapide și fluide și unele dintre cele mai bune viraje din lume. Copse, Maggots și Becketts sunt locurile unde simți o forță G asupra corpului tău, ceea ce este destul de rar în Formula 1”.

„Copse reprezintă o provocare majoră, chiar dacă există zone de ieșire. Se merge atât de repede încât, dacă ceva nu merge bine acolo, poți să te consideri norocos dacă scapi cu bine. Iar schimbarea de direcție prin Maggots și Becketts este extrem de distractivă.

Încetinirea în ultima parte a traseului este esențială pentru a ieși și pe linia dreaptă a boxelor, este vorba despre găsirea unui ritm în acele porțiuni ample. Toate acestea pun multă presiune pe anvelopa stângă față și am văzut unele probleme aici în trecut.

Abbey este cea care este completă, dar dacă ești ascuns în spatele cuiva în condiții de cursă, poți fi la limită. Depășirile sunt, de asemenea, foarte posibile cu noua buclă care nu mai este foarte nouă, virajul 3 dacă vrei o fandare, virajul 6 la fel.

Poate cel mai dificil viraj de pe circuit este Brooklands, o zonă mare de frânare unde e ușor să lași puțină frână până în vârf și să smulgi o roată acolo. E o zonă foarte bună pentru depășiri, dar și o zonă în care poți face ușor o mică greșeală”, a spus el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Silverstone, există patru zone desemnate pentru „Straight Mode”, începând de-a lungul liniei drepte de start/sosire, apoi între virajele 5 și 6, între virajele 7 și 9 și, în final, între virajele 14 și 15 pe linia dreaptă a boxelor.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Silverstone, linia de detectare se află imediat după ieșirea din virajul 17, în timp ce linia de activare este chiar înainte de intrarea în virajul 18, ducând la linia dreaptă de start/sosire.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Marii Britanii

Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone este cea mai veche cursă din Campionatul Mondial de Formula 1, fiind prima cursă a primului sezon, pe 13 mai 1950.

Prima configurație a circuitului a folosit în mare parte pistele a fostei baze a Forțelor Aeriene Regale

Printre circuitele existente, doar Monza și Jeddah au recorduri pe tur mai rapide decât media de 243,494 km/h înregistrată de Max Verstappen în timpul Marele Premiu al Marii Britanii din 2020.

Lando Norris a fost ultimul britanic care a câștigat cursa de acasă în 2025. Lewis Hamilton a câștigat de nouă ori la Silverstone, mai multe victorii într-o cursă de acasă decât orice alt pilot din istorie.

Mercedes , Aston Martin, Red Bull , Haas , Alpine și Cadillac au bazele la mai puțin de o oră de circuitul Silverstone.