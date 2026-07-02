Piloții din Formula 1 vor face un tur de paradă la Silverstone în mașini minuscule construite din piese de Lego

La Miami, anul trecut, piloții au parcursul circuitul din jurul Hard Rock Stadium în 10 mașini electrice de două locuri fabricate din Lego / sursă foto: Profimedia Images

Piloții din Formula 1 vor participa la un tur de paradă la Silverstone, înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de duminică, în mașini minuscule construite din piese de Lego, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Demersul este parte a unei colaborări mai lungi între Liberty Media, care deține organizația sportivă care organizează Formula 1, și producătorul danez de jucării Lego, după ce evenimente similare au avut loc la mai multe curse din Marele Circ în anul 2025.

La Miami, anul trecut, piloții au parcursul circuitul din jurul Hard Rock Stadium în 10 mașini electrice de două locuri fabricate din Lego.

Ulterior, la Las Vegas, un model de Cadillac din anii 1950 realizat din 418.000 de piese de Lego și condus de actorul Terry Crews a fost folosit pentru a-i duce pe piloți către podiumul de premiere.

Mașinile pentru parada piloților din acest an sunt realizate fiecare din peste 28.000 de piese de Lego și pot atinge viteze de până la 25 km pe oră pe roți standard de kart.

Aceste mașini au schema de culori și numerele piloților din acest sezon, cântăresc aproximativ 280 de kg, dintre care 65 de kg sunt piese de Lego.

O echipă de 20 de proiectanți și constructori din piese de Lego a lucrat mai mult de 6.400 de ore pentru a face mașinile la o fabrică din Kladno, în Cehia.