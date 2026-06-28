F1: George Russell a câștigat Marele Premiu al Austriei

Pilotul Mercedes George Russell. Foto: Getty Images

Pilotul George Russell (Mercedes), plecat din pole position, s-a impus duminică în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, etapa a opta a Campionatului Mondial, desfăşurată pe Red Bull Ring (4,326 km) de la Spielberg, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi italianul Kimi Antonelli (Mercedes), transmite presa internaţională, citată de Agerpres.

Russell, a cărui victorie nu a fost niciodată în pericol, a obţinut al doilea său succes din acest sezon, după cel din etapa inaugurală din Australia, şi al şaptelea din cariera sa.

Verstappen a obţinut cea mai bună clasare a sa din acest sezon, în cursa de casă a echipei Red Bull.

Ferrari a ratat podiumul, deşi Charles Leclerc şi Lewis Hamilton au pornit din poziţia a doua, respectiv a treia.

Hamilton, care a obţinut prima sa victorie pentru Scuderia în urmă cu două săptămâni la Barcelona, a fost pe locul cinci în spatele lui Oscar Piastri de la McLaren, iar Leclerc a încheiat pe locul opt.

Antonelli, care a câştigat cinci curse în acest sezon, rămâne pe primul loc în clasamentul piloţilor, unde Russell este acum pe locul 2, depăşindu-l pe Hamilton.