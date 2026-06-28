Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Red Bull Ring înainte de Marele Premiu al Austriei

După o săptămână de pauză, Formula 1 revine în acțiune cu Marele Premiu al Austriei de pe Red Bull Ring. Foto: Formula 1 / Facebook

După o săptămână de pauză, Formula 1 revine în acțiune cu Marele Premiu al Austriei de pe Red Bull Ring. Austria a găzduit pentru prima dată un Mare Premiu de Formula 1 din Campionatul Mondial în 1964, pe circuitul aerodromului Zeltweg, înainte de a se muta pe Österreichring, pista originală cunoscută acum sub numele de Red Bull Ring, din 1970 până la sfârșitul anilor 1980, potrivit Formula 1.

Circuitul are o lungime de 4,326 km, iar piloții vor parcurge un total de 307,018 km pe parcursul cursei cu 71 de tururi. Circuitul are 10 viraje, iar cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit de Oscar Piastri în 2025, fiind cronometrat cu 1:07.924.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Austriei

Austria a găzduit pentru prima dată un Mare Premiu de Formula 1 la Campionatul Mondial în 1964, pe circuitul aerodromului Zeltweg, înainte de a se muta pe Österreichring, pista originală cunoscută acum sub numele de Red Bull Ring, din 1970 până la sfârșitul anilor 1980.

După aproape un deceniu de absență din calendar, temutul Österreichring a fost transformat într-un circuit mai scurt și modernizat, redenumit A1-Ring, readucând F1 în Austria pentru încă o perioadă de șapte ani, la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000.

A urmat o altă pauză și o altă reamenajare, miliardarul cofondator și proprietar Red Bull, Dietrich Mateschitz, achiziționând A1-Ring în 2004 și redenumindu-l Red Bull Ring, alături de echipele Red Bull Racing și Scuderia Toro Rosso pe care le-ar înființa.

Austria a revenit în F1 în 2014 și a rămas pe poziție de atunci, victoriile lui Max Verstappen pe circuitul de la Spielberg în 2018, 2019, 2021 și 2023 oferind celor de la Red Bull un motiv de laudă atât pe terenul lor, cât și pe propria pistă.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Deși este un circuit scurt, Red Bull Ring oferă multe în puțin peste patru kilometri. Prima jumătate a circuitului recompensează puterea, piloții având trei linii drepte punctate de două viraje la dreapta în urcare, virajul 3 fiind unul deosebit de abrupt.

Apoi, pe măsură ce piloții coboară în pantă, pista se transformă într-o pârtie, care coboară printr-o serie de viraje rapide, inclusiv vibrantul viraj pe dreapta Rindt, numit după primul campion austriac de F1, Jochen Rindt.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault de F1, spune că „Austria este un circuit pitoresc, cu adevărat deluros, ceea ce îl face plăcut de condus și plin de caracter”.

„Trebuie să fii atent la borduri, deoarece este foarte ușor să te dezechilibrezi sau să treci peste unele mai abrazive, ceea ce poate provoca daune mașinii, dar dincolo de asta, este un circuit scurt și relativ simplu, cu unele detalii tehnice ascunse.

Virajul 1 este întotdeauna mai rapid decât crezi, dar frânarea este la ordinea zilei pentru primul sector. Virajul 4, o zonă de frânare în coborâre, este cel mai ușor de greșit.

Sunt depășiri din belșug în virajele 3 și 4, iar apoi fluiditatea în a doua jumătate a turului este foarte bună, deoarece se desfășoară atât de repede. Este unul dintre cele mai rapide circuite din calendar și chiar se simte la volan. Abia dacă mai respiri în acest Mare Premiu”, spune el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Austria, există patru zone desemnate pentru „Straight Mode”, începând de-a lungul liniei drepte de start/sosire, apoi între virajele 1 și 3, între virajele 3 și 4 și, în final, între virajele 8 și 9.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

În jurul Red Bull Ring, linia de detectare apare chiar înainte de intrarea în virajul 10, în timp ce linia de activare urmează la ieșire, ducând spre linia dreaptă de start/sosire.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Austriei

2026 va marca cea de-a 40-a ediție a Marelui Premiu, care va avea loc la Spielberg (pe Österreichring, A1-Ring sau Red Bull Ring)

Opt din ultimele 12 Mari Premii desfășurate la Spielberg au fost câștigate de pe primul rând al grilei de start.

Max Verstappen a câștigat cele mai multe Mari Premii la Spielberg, cu cinci victorii.

McLaren și Mercedes au câștigat cele mai multe Mari Premii la Spielberg, cu câte șapte victorii fiecare.

Ferrari a obținut cele mai multe podiumuri la Spielberg, cu 29