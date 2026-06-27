F1: George Russell va pleca din pole position la Marele Premiu al Austriei

1 minut de citit Publicat la 21:46 27 Iun 2026 Modificat la 21:47 27 Iun 2026

George Russell, pilot britanic de Formula 1. În 2022, el s-a alăturat Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Sursa foto: Hepta

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va porni din pole position duminică în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, în faţa monoposturilor Ferrari ale monegascului Charles Leclerc şi britanicului Lewis Hamilton, informează AFP, citată de Agerpres.

Deşi Russell a stabilit cel mai rapid timp în sesiunea de calificări care a determinat grila de start provizorie pentru Marele Premiu, direcţiunea cursei a indicat pentru câteva minute că investighează dacă britanicul fusese cronometrat corect în momentul accidentului în care a fost implicat olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Acesta din urmă, cu o foarte rară ieşire de pe pistă, a terminat pe locul cinci în calificări, în spatele italianului Kimi Antonelli din Mercedes.

După câteva momente de incertitudine, direcţiunea cursei a precizat că nu ia nicio altă măsură în legătură cu ancheta, considerând că Russell pur şi simplu a încetinit atunci când a văzut un singur steag galben care avertiza asupra accidentului lui Verstappen.

Russell, în vârstă de 28 de ani, a câştigat un singur Grand Prix în acest sezon, în timp ce Antonelli a reuşit cinci victorii consecutive, la vârsta de 19 ani.

Hamilton, în vârstă de 41 de ani, a împiedicat Mercedes să câştige şi în Catalonia acum două săptămâni, iar septuplul campion mondial ocupă locul doi în clasamentul piloţilor, la 41 de puncte în spatele lui Antonelli.

Iată grila de start provizorie a Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, care va avea loc duminică pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg:

Linia întâi:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a 2-a:

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Linia a 3-a:

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia a 4-a:

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull)

Linia a 5-a:

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 6-a:

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

Linia a 7-a:

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Linia a 8-a:

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes)

Linia a 9-a:

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a 10-a:

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari)

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari)

Linia a 11-a:

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda)