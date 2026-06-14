Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Barcelona-Catalonia înaintea Marelui Premiu din Spania

Circuitul Barcelona-Catalonia. Foto: Profimedia Images

Formula 1 bifează prima sa dublă cursă europeană din sezonul 2026 cu Marele Premiu din Barcelona-Catalonia. De-a lungul deceniilor, o serie de circuite din Spania au fost incluse în calendar, precum circuitul stradal Pedralbes (1951 și 1954) și circuitul Montjuïc de lângă Barcelona (1969, 1971, 1973 și 1975), ambele găzduind evenimente înainte ca F1 să acorde prioritate curselor pe locații alternative din apropierea Madridului și Seviliei, scrie Formula 1.

Circuitul are o lungime de 4,657 km și 14 viraje. Piloții vor parcurge un număr de 66 de tururi pe parcursul cursei, care va însuma 307,236 kilometri totali. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2025 de Oscar Piastri, când a fost cronometrat cu 1:15.743.

Marele Premiu al Barcelonei are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Barcelonei

De-a lungul deceniilor, o serie de circuite din Spania au fost incluse în calendar, precum circuitul stradal Pedralbes (1951 și 1954) și circuitul Montjuïc de lângă Barcelona (1969, 1971, 1973 și 1975), ambele găzduind evenimente înainte ca F1 să acorde prioritate curselor pe locații alternative din apropierea Madridului și Seviliei.

Construit ca parte a programului de dezvoltare al Jocurilor Olimpice, nu a durat mult până când Circuitul Barcelona-Catalonia a debutat în lumea F1 la doar două săptămâni după ce a găzduit primul său eveniment: o etapă a Campionatului Spaniol de Turism din 1991.

O cursă spectaculoasă între Nigel Mansell și Ayrton Senna l-a adus pe britanic învingător, iar circuitul a fost martorul multor evenimente de atunci, inclusiv o coliziune memorabilă între coechipierii de la Mercedes, Lewis Hamilton și Nico Rosberg, în 2016.

În 2023, configurația utilizată de F1 a fost actualizată pentru a se alinia cu cea din MotoGP, eliminând șicana dinaintea ultimului viraj. De asemenea, s-a anunțat la începutul acestui sezon că circuitul va continua să găzduiască Mari Premii în rotație cu Circuitul de Spa-Francorchamps din Belgia până cel puțin în 2032, în timp ce noul circuit Madring adoptă denumirea de Marele Premiu al Spaniei.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Circuitul a fost de-a lungul anilor un favorit pentru testele dinaintea sezonului datorită liniilor drepte lungi și varietății de viraje, gestionarea anvelopelor adăugând o provocare suplimentară pentru piloți.

Produce un tur relativ scurt, dar combinația de viraje lungi și ample, viraje rapide și o secțiune sinuoasă înseamnă că echipele nu au unde să se ascundă, ceea ce face ca Circuitul Barcelona-Catalonia să fie un bun indicator al ierarhiei reale.

„Barcelona este un circuit frumos, dar toată lumea îl cunoaște ca în palmă, ceea ce îl face să se simtă ca acasă, pentru că este cel pe care am petrecut dintotdeauna mult timp pilotând”, explică fostul pilot Renault de F1, Jolyon Palmer.

„Este foarte fluid și dur pentru gât și caroserie din cauza virajelor lungi din 3-4 și 9. De asemenea, este dur și pentru anvelopa stânga față, uzura anvelopelor fiind în general ridicată la Barcelona din cauza asfaltului abraziv. Depășirile pot fi dificile, virajul 1 fiind practic singurul loc în care poți depăși – este și cel mai dificil viraj. Virajele 4-5 sunt o zonă de frânare dificilă, în coborâre, care te poate atrage să frânezi puțin târziu, dar pentru că există o ușoară înclinare a roții, poți rata ușor vârful și să nu pierzi mult timp.

Ultimul sector anterior nu a fost o plăcere de condus. Trebuia să echilibrezi performanța pneurilor în primul și ultimul sector, se simțea foarte lent și te chinuiai în ultima șicană încercând să reușești turul. Dar toate astea au dispărut din 2023”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Barcelona, ​​există patru zone pentru „Straight Mode”, începând linia de start/sosire, apoi între virajele 3 și 4 și între virajele 5 și 7, înainte de o altă linie dreaptă între virajele 9 și 10.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

În Barcelona, punctul apare în virajul 13, în timp ce linia de activare a depășirii urmează chiar înainte de virajul 14, ducând la linia dreaptă de start/sosire.

Lucruri interesante despre Marele Premiu Barcelona-Catalonia

Lewis Hamilton și Michael Schumacher au câștigat cele mai multe Mari Premii pe circuit, cu câte șase victorii fiecare.

Ferrari a câștigat cele mai multe Mari Premii aici, cu opt victorii.

Mercedes a obținut cele mai multe pole position-uri aici, cu nouă.

Marele Premiu Barcelona-Catalonia va fi al 100-lea Mare Premiu al lui George Russell pentru Mercedes.