Criză uriașă în energie, din cauză că nu mai e apă în Dunăre. Centrala Nucleară de la Cernavodă se închide total începând de joi

2 minute de citit Publicat la 18:27 29 Iul 2026 Modificat la 18:31 29 Iul 2026

SN Nuclearelectrica SA anunță că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat. Foto: Profimedia Images

Situație de criză în energie din cauza secetei pe Dunăre. Ministerul Energiei a anunțat, miercuri, că va fi închisă și Unitatea 2 de la Cernavodă. Decizia a fost luată din cauza nivelului redus al fluviului, după ce marți a fost închisă și unitatea numărul 1, cea care asigura 10% din consumul de energie al României.

„Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral. În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Energiei.

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, de peste trei ori sub media multianuală pentru această perioadă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Din cauza nivelului redus al fluviului, restricțiile la irigații se mențin pe sectorul Călărași-Cernavodă, a transmis, marți, într-un comunicat de presă, Administrația Națională Apele Române. Totodată, Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprit.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, seceta severă persistă în întreg bazinul hidrografic al Dunării și nu există indicii că situația se va îmbunătăți în perioada următoare.

Anunțul Nuclearelectrica despre oprirea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă

SN Nuclearelectrica SA anunță că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Similar opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă.

Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele, dacă situația o impune.

Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este, în prezent, oprită în stare sigură, conform raportului curent emis de SN Nuclearelectrica SA pe 27 iulie 2026.

SN Nuclearelectrica SA monitorizează în mod continuu evoluția nivelului fluviului Dunărea și colaborează cu instituțiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne aplicabile în astfel de situații.

SNN va emite un comunicat la momentul reconectării fiecărei unități CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Național.