Guvernul de la Chişinău renunţă la concertul de Ziua Limbii Române. Premier: „Să mai tragem și noi cureaua”

Vasile Tofan îi urmează în funcție lui Alexandru Munteanu. Foto: Profimedia Images

Guvernul de la Chişinău renunţă la organizarea concertului dedicat Zilei Limbii Române, sărbătorită pe 31 august. Premierul Vasile Tofan susține că sărbătorile pot fi organizate „nu neapărat cu tare mulți bani”. „Rog mult susținerea voastră ca să mai tragem și noi cureaua ca stat”, a declarat acesta, scrie tv8.md.

Vasile Tofan a mai declarat că i-a cerut ministrului Culturii să reducă cheltuielile pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenţei şi Zilei Limbii Române.

El a făcut apel la Cabinetul de miniştri să susţină proiectul, ca şi „statul să tragă cureaua, nu doar cetăţenii”.

„Eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31.

Pe 31 celebrăm limba română și facem o dictare națională care mi se pare o tradiție foarte frumoasă, dar nu neapărat să avem încă un concert. De asta rog mult susținerea voastră ca să mai tragem și noi cureaua ca stat, nu neapărat numai cetățenii”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Ziua Independenţei este sărbătorită, în fiecare an, pe data de 27 august.

Anul acesta, autorităţile de la Chișinău vor organiza, după o pauză de mai mulţi ani, şi o paradă militară.