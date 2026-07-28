Cumul pensie cu salariu în 2026. În ce situații este permis și ce se va schimba

3 minute de citit Publicat la 12:05 28 Iul 2026 Modificat la 12:05 28 Iul 2026

Bancnote românești de 50 și 100 de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cumul pensie salariu în 2026 rămâne permis în anumite condiții, însă regulile diferă în funcție de tipul pensiei și de locul unde lucrează pensionarul. În prezent, pensionarii care primesc pensie pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și să încaseze venituri salariale, inclusiv în mediul privat. În sectorul public, situația este analizată separat, după ce Guvernul a aprobat un proiect de lege care propune limitarea cumulului pensiei cu salariul în anumite cazuri.

Este important de precizat că proiectul adoptat de Guvern nu este încă o lege în vigoare. Pentru a produce efecte, acesta trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Până la finalizarea procedurii legislative, se aplică prevederile aflate în vigoare.

Cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public

În prezent, cumulul pensiei cu salariul în sectorul public nu este interzis în mod general. Un pensionar poate ocupa în continuare un post într-o instituție publică și poate primi venituri salariale, în funcție de categoria de pensie și de legislația aplicabilă.

Schimbarea importantă vine dintr-un proiect de lege adoptat de Guvern la finalul lunii aprilie, care urmărește să limiteze anumite situații în care o persoană încasează simultan venituri din pensie și salariu plătite din fonduri publice. Proiectul vizează în special beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare care ocupă funcții plătite de la bugetul de stat.

Potrivit proiectului, persoanele care aleg să rămână în activitate în sectorul public după pensionare ar urma, în anumite situații, să renunțe la cea mai mare parte a pensiei și să păstreze salariul. Propunerea prevede ca beneficiarii vizați să primească doar o parte din pensie pe perioada în care continuă activitatea.

Măsura nu se aplică automat în acest moment, deoarece actul adoptat de Executiv este doar o inițiativă legislativă transmisă Parlamentului. Până când procesul legislativ nu este finalizat, regulile actuale rămân valabile.

Ce schimbări propune Guvernul privind cumulul pensiei cu salariul

Guvernul a aprobat un proiect de lege care modifică regulile privind cumulul pensiei cu salariul pentru anumite categorii de angajați din sectorul public. Executivul susține că măsura urmărește să limiteze situațiile în care aceeași persoană primește simultan venituri din fonduri publice sub forma unei pensii și a unui salariu.

Proiectul prevede reguli diferite în funcție de categoria de pensie:

beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare sunt principalii vizați;

pensiile contributive nu sunt vizate de aceeași manieră de proiect;

sunt prevăzute anumite excepții pentru unele categorii profesionale.

De asemenea, proiectul include modificări privind anumite detașări și transferuri în sectorul public.

Cumulul pensiei cu salariul de la privat

Pentru angajații din mediul privat, regula generală rămâne aceea că pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu salariul.

Astfel, o persoană pensionată pentru limită de vârstă poate:

să primească pensia stabilită de Casa de Pensii;

să lucreze cu contract individual de muncă la o companie privată;

să încaseze simultan pensia și salariul.

Nu există o interdicție generală pentru cumulul pensiei pentru limită de vârstă cu veniturile salariale obținute din sectorul privat.

Se poate cumula pensia anticipată cu salariul de la privat?

În cazul pensiei anticipate, situația este diferită.

Persoanele care beneficiază de pensie anticipată nu pot cumula acest drept cu venituri obținute din activități pentru care există obligația de asigurare în sistemul public de pensii.

Asta înseamnă că un pensionar anticipat care se angajează cu contract individual de muncă poate ajunge în situația în care plata pensiei este suspendată pe perioada în care realizează venituri incompatibile.

Prin urmare, faptul că angajatorul este o companie privată nu schimbă regula: incompatibilitatea este legată de tipul venitului realizat, nu doar de sectorul în care se desfășoară activitatea.

Ce tipuri de pensii pot fi cumulate cu salariul în 2026

Regulile diferă în funcție de categoria pensiei:

Pensia pentru limită de vârstă

Poate fi cumulată cu salariul, inclusiv în sectorul privat. În cazul angajării la stat trebuie urmărite eventualele modificări legislative care ar putea intra în vigoare.

Pensia anticipată

Nu poate fi cumulată cu anumite venituri salariale pentru care există obligația de plată a contribuțiilor sociale.

Pensia de serviciu și pensia militară

Sunt categoriile vizate de proiectul Guvernului privind limitarea cumulului pensie-salariu în sectorul public. În acest moment, modificările sunt doar propuse și nu se aplică.

Ce trebuie să știe pensionarii în 2026

Pentru persoanele care vor să lucreze după pensionare, criteriile importante sunt:

tipul pensiei primite;

domeniul în care se angajează (public sau privat);

forma de colaborare și veniturile realizate;

eventualele modificări legislative adoptate ulterior.

În acest moment, proiectul privind limitarea cumulului pensiei cu salariul adoptat de Guvern trebuie parcurs prin procedura parlamentară înainte de a putea schimba efectiv regulile. Până atunci, pensionarii beneficiază de cadrul legal existent.