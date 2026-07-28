Victor Negrescu: PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să mai pierdem

Victor Negrescu. sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să transforme PNRR într-un eșec și acuză Guvernul că nu a coordonat coerent implementarea proiectelor. Social-democratul susține că țara a pierdut deja miliarde de euro și că poate rata în continuare fonduri importante.

„PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Un eșec anticipat, generat de mulți factori, dar în mod special de incapacitatea celor care au redactat acest plan și de cei care trebuiau să îl finalizeze de a înțelege că PNRR nu poate fi un scop în sine, ci el trebuia să fie asumat de societate”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Acesta critică modul în care Guvernul a pregătit legile privind PNRR, discutate în regim de urgență în Parlament.

„În aceste zile, Parlamentul a fost chemat să dezbată în regim de urgență mai multe legi privind PNRR. Din păcate, legislația propusă de Guvern a fost redactată greșit în spatele ușilor închise, fără consultare reală, cu scopul de a transforma dezbaterea într-un exercițiu politic, în care sunt criticate greaua moștenire și opoziția, și este justificat propriul eșec”, a spus europarlamentarul.

Victor Negrescu susține că PNL poartă o mare parte din responsabilitate pentru situația actuală, deoarece s-a aflat la guvernare în toată perioada de implementare a planului.

„PNL a fost mereu la guvernare în anii de implementare a PNRR, a redactat planul, a avut 5 din 6 premieri și, împreună cu USR, a coordonat majoritatea timpului MIPE”, a declarat acesta.

Potrivit lui Negrescu, PNRR ar fi trebuit să fie un test de responsabilitate și de colaborare la nivel național, nu doar o listă de jaloane și proiecte.

„PNRR trebuia să fie un test de responsabilitate, de capacitate de dialog și de implicare națională. În Parlamentul European, prin rapoartele coordonate și amendamentele depuse, am contribuit la salvarea unor sume și proiecte importante din PNRR și alte programe europene. Dacă vrei să ajuți România, o poți face”, a spus el.

Social-democratul avertizează că România a pierdut deja sume importante și că lipsa de coordonare a Executivului poate duce la noi pierderi.

„Din păcate, țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să pierdem în continuare pentru că executivul nu acționează coerent și responsabil. Reacția sa față de protestele personalului medical arată aroganța lor și lipsa de înțelegere”, a declarat Victor Negrescu.

El a precizat că PSD va sprijini măsurile necesare pentru salvarea fondurilor europene și pentru îndeplinirea jaloanelor, dar nu va accepta ca PNRR să fie folosit pentru improvizații sau pentru justificarea lipsei de performanță.

„Poziția Partidului Social Democrat este una simplă: vom susține toate măsurile care ajută România să salveze fondurile europene și să îndeplinească jaloanele asumate. Dar nu putem accepta ca PNRR să fie folosit pentru improvizații, pentru conflicte sociale sau pentru a ascunde lipsa de performanță a celor care au avut responsabilitatea implementării”, a spus europarlamentarul.

Victor Negrescu susține că principala miză nu este disputa politică din Parlament, ci finalizarea investițiilor în spitale, școli și infrastructură.

„Adevărata miză nu este cine câștigă o dezbatere în Parlament, ci dacă România reușește să construiască spitalele, școlile, infrastructura și să ofere tinerilor motive să își construiască viitorul aici, inclusiv urmând o carieră în medicină sau educație, folosind corect fondurile PNRR și implementând echitabil jaloanele până la finalul lunii august”, a declarat acesta.

În opinia sa, una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de proiectele care nu au fost terminate sau care au fost pierdute din cauza unei slabe monitorizări.

„Principala problemă a PNRR, despre care se vorbește prea puțin, este legată de proiectele nefinalizate sau pierdute din cauza unei slabe monitorizări și coordonări guvernamentale”, a spus Negrescu.

Europarlamentarul afirmă că, după închiderea capitolului PNRR, România va avea nevoie de stabilitate politică și de un program de guvernare coerent.

„După închiderea acestui capitol, România are nevoie de un guvern stabil, de un program de guvernare serios și de asumare. De aceea, Partidul Social Democrat își asumă această responsabilitate”, a declarat Victor Negrescu.

„Oamenii de stat au datoria să ia decizii în funcție de nevoile românilor și mai ales să îi asculte”, a încheiat acesta.