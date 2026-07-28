Bursa din Coreea de Sud s-a prăbușit cu 10%. Investitorii se tem de avansul Chinei în cipuri

Bursa din Coreea de Sud s-a prăbușit cu 10%. Foto: Getty Images

Acțiunile companiilor asiatice din industria semiconductorilor au scăzut puternic marți, iar Coreea de Sud a fost în centrul valului de vânzări. Investitorii au devenit tot mai îngrijorați de evaluările ridicate ale companiilor, de costurile uriașe ale infrastructurii pentru inteligența artificială și de concurența tot mai puternică din China, scrie The Independent.

Acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, doi dintre cei mai mari producători de cipuri de memorie, au pierdut până la 13,4%, respectiv 14%, accentuând declinul bursei de la Seul.

Cele două companii reprezintă împreună aproape jumătate din indicele principal KOSPI, care era în scădere cu aproximativ 10% la ora 05:05 GMT.

În Japonia, acțiunile producătorului de memorii flash Kioxia Holdings au scăzut cu aproape 18%, iar în Taiwan, compania MediaTek, specializată în proiectarea de cipuri, a pierdut peste 9% în tranzacțiile de dimineață.

Acțiunile SK Hynix listate în Statele Unite au încheiat ședința de luni în scădere cu 7,5%, la 143,02 dolari. Pentru prima dată de la debutul pe bursă din această lună, prețul lor a coborât sub nivelul de 149 de dolari stabilit în oferta publică inițială. Evoluția arată cât de repede s-a schimbat atitudinea investitorilor față de una dintre companiile care au profitat cel mai mult de boomul inteligenței artificiale.

„Se pare că am ajuns în etapa de disperare a acestui val de vânzări, în care investitorii din tehnologie se grăbesc să iasă din piață pentru că asta le transmite Nasdaq”, a declarat Matt Simpson, analist principal la StoneX. „În acest moment, KOSPI dă tonul în Asia, iar situația arată foarte rău”.

SK Hynix este unul dintre principalii furnizori de memorii cu lățime mare de bandă pentru Nvidia și s-a numărat printre marii câștigători ai investițiilor masive în inteligența artificială. Tocmai de aceea, acțiunile sale sunt foarte sensibile la orice schimbare de percepție a investitorilor față de acest sector.

Analiștii spun că scăderile au fost provocate de mai mulți factori: temerile privind finanțarea infrastructurii pentru inteligența artificială, progresele tehnologice ale Chinei și concurența tot mai puternică din partea companiilor chineze.

Han Ji-young, analist la Kiwoom Securities, a explicat că informațiile potrivit cărora unele companii chineze dezvoltă propriile echipamente de litografie în ultraviolet profund, cunoscute drept DUV, au reaprins temerile că producătorii chinezi de cipuri de memorie și-ar putea extinde mai repede capacitatea de producție.

O astfel de evoluție ar crește concurența pe piața globală a cipurilor de memorie.

Nu se cunosc încă numele companiilor implicate, performanțele echipamentelor sau momentul în care acestea ar putea fi folosite comercial. Chiar și așa, informațiile au redus și mai mult încrederea investitorilor, într-un moment în care interesul pentru acțiunile companiilor de semiconductori era deja în scădere, a spus analistul.

Han a adăugat că investitorii sunt tot mai precauți înaintea publicării mai multor rezultate financiare, programate pentru sfârșitul acestei săptămâni.

„Deși Samsung Electronics a anunțat la începutul acestei luni rezultate peste așteptări, iar Alphabet a făcut același lucru săptămâna trecută, acțiunile companiilor de semiconductori au scăzut puternic după publicarea rezultatelor”, a spus el.

Separat, Wall Street Journal a relatat că Nvidia ar putea oferi un sprijin financiar de aproximativ 250 de miliarde de dolari pentru un proiect de centre de date al OpenAI.

Informația a dus la o scădere de aproape 5% a acțiunilor Nvidia, investitorii întrebându-se în ce măsură liderul pieței de cipuri pentru inteligența artificială ajunge să își finanțeze propriii clienți.

Îngrijorările au fost alimentate și de popularitatea tot mai mare a modelelor chinezești de inteligență artificială open-source și cu costuri reduse, precum Kimi K3.

Aceste modele au ridicat întrebări privind necesarul de putere de calcul pentru viitoarele aplicații de inteligență artificială. Dacă ele vor avea nevoie de mai puține resurse decât se credea, cererea pentru cipuri AI avansate și pentru memorii HBM ar putea fi mai mică.

Debutul puternic pe bursă al producătorului chinez de cipuri de memorie CXMT, luni, a alimentat și el temerile privind concurența tot mai mare din industria globală a memoriilor.

„CXMT va deveni una dintre companiile cu o pondere mare în indice. Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, investitorii trebuie să vândă mai multe dintre acțiunile pe care le dețin deja”, a declarat Hao Hong, partener și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

Listarea a întărit și temerile că CXMT ar putea deveni un furnizor important de cipuri de memorie. Acest lucru ar putea duce la o ofertă prea mare pe piață și la scăderea prețurilor, a declarat Ryu Young-ho, analist principal la NH Investment & Securities.

Listarea CXMT a avut loc după apariția unor informații potrivit cărora Apple ar fi făcut presiuni asupra administrației Trump pentru a permite folosirea cipurilor produse în China în unele dintre produsele sale.

Informația i-a neliniștit și mai mult pe investitori, deja îngrijorați de progresele tehnologice tot mai rapide ale Chinei.