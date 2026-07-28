Simion, un nou mesaj pro-Rusia. Liderul AUR pune la îndoială proveniența dronelor doborâte: „Vin și dintr-o parte și din alta”

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Liderul AUR, George Simion, a pus din nou la îndoială cu dronele doborâte provin din Rusia și a făcut declarații cu tentă pro-rusă, spunând că dronele „vin și dintr-o parte și din alta”, deși epavele aparatelor doborâte arată clar proveniența lor rusească.

„Condamnăm și am condamnat acest război al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus George Simion, înainte să facă afirmația privind proveniența dronelor.

„Aș vrea să felicit armata română și piloții care au făcut treabă incredibilă. Dezavuăm că acești oameni, care nu au soldele și dotările necesare, reușesc să facă minuni. Condamnăm și am condamnat de la început acest război al Rusiei împotriva Ucrainei. Era clar că ne va afecta. Trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele acestor atacuri cu dronă. Ne exprimăm speranța că aceste atacuri, care vin și dintr-o parte, și din alta, nu sunt intenționate”, a spus șeful AUR.

George Simion a mai spus și că România nu ar fi trebuit să cedeze Ucrainei sistemele Patriot și a spus că „nu ne-am schimbat părerea cu privire la legea pe care nu am votat-o”.

„Nu ne-am schimbat părerea cu privire la legea pe care nu am votat-o. Adversarii care ne atacă cum că noi am fi împotriva dărâmării dronelor se discreditează. Am avut un amendament că nu suntem de acord ca România să cedeze comanda teatrelor de acțiune către alte țări.

Problema este slaba dotare a României. Războaiele moderne nu se mai poartă doar cu tancuri, ci și cu mijloace teleghidate. Poate ar fi fost o idee bună ca să nu cedăm sistemele Patriot către alte state”.

Drone rusești timp de patru zile consecutiv în România

Statul agresor încearcă de mai multe zile să vadă care este reacția României la incursiuni tot mai scandaloase cu drone pe teritoriul țării noastre. Timp de patru zile consecutiv, drone rusești au pătruns pe teritoriul României și au fost doborâte de piloții armatei române.

Cel mai recent astfel de incident a avut loc luni. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol în jurul orei 8:53.

O dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică, după ce incidente similare au avut loc vineri și sâmbătă.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Într-un prim punct de vedere, NATO a transmis că aeronava opera sub controlul Alianței.

De asemenea, într-un al doilea punct de vedere transmis de Comandamentul NATO din Europa, Alianța a transmis că România a doborât patru drone „cu succes”, incluzând aici și drona doborâtă de un pilot român în Lituania. De asemenea, NATO transmite că drona distrusă astăzi pare să fie de origine rusească.