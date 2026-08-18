ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 17 august - 14 septembrie. Potrivit ANM, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a României.
Potrivit meteorologilor, în săptămâna 17-24 august, temperatura medie a aerului va avea valori mult mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul şi centrul ţării.
Excepţie va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.
În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 24 - 31 august
Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a ţării.
Cantităţile de precipitaţii estimate vor fi, în general, apropiate de cele normale.
Săptămâna 31 august - 7 septembrie
Temperaturile medii vor avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale.
Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.
Săptămâna 7 - 14 septembrie
Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice, nordice şi centrale, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.
Regimul pluviometric va fi, în general, deficitar în majoritatea regiunilor.