Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Polonia. MAE: S-au prelungit controalele la frontiera cu Germania şi Lituania

Atenţionare de călătorie în Polonia / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe informează joi cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că autorităţile acestei ţări au decis prelungirea controalelor temporare la frontiera cu Republica Federală Germania şi Republica Lituania până la 30 martie 2027, în continuarea măsurii instituite la data de 7 iulie 2025, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat MAE, în acest context, timpii de aşteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două state, pe sensul de intrare în Republica Polonă, pot înregistra creşteri.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varşovia, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet varsovia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.