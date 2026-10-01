Europa se pregătește să-i spună un „Nu” ferm lui Trump. SUA au cerut țărilor europene să pună pe piață motorină din rezerve strategice

Din cauza războiului din Iran, SUA au penurie de motorină, iar prețurile au explodat. Foto: Profimedia Images

Cinci țări europene au convenit, în cadrul unei reuniuni de urgență desfășurate joi, să răspundă „cu o singură voce” presiunilor tot mai mari ale guvernului american pentru punerea pe piață a unei cantități importante de motorină din rezervele strategice europene, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Politico.

Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Irlanda și Comisia Europeană au participat la discuții pentru a stabili cum să răspundă presiunilor lui Trump de a reduce stocurile de petrol sau de a se confrunta cu o interdicție americană asupra exporturilor de motorină.

Toate aceste țări au fost presate în discuții private de Statele Unite să elibereze combustibil din propriile rezerve, potrivit a două dintre surse.

Țările participante și Comisia Europeană au convenit asupra a trei principii: să răspundă presiunilor printr-o „poziție coordonată”, să se asigure că „orice decizie privind eliberarea stocurilor este luată la nivelul AIE [Agenția Internațională pentru Energie]” și să încerce „să reducă tensiunile în discuțiile cu Statele Unite”.

AIE, cu sediul la Paris, coordonează politicile energetice ale țărilor dezvoltate și a coordonat la începutul acestui an eliberarea unor rezerve de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz.

„Detensionarea situației”

Ideea este „detensionarea situației”, a spus una dintre surse. „Să fim fermi, dar pozitivi în comunicare (...) Când ai de-a face cu un leu flămând, nu începi neapărat să te joci murdar cu el”.

Un grup mai mare de țări, dintre care unele s-au confruntat și ele cu presiuni din partea administrației Trump, va discuta, vineri, despre modul în care ar trebui să răspundă, a adăugat sursa.

Politico a relatat, anterior, că secretarul american al energiei, Chris Wright, cerea eliberarea unor rezerve de petrol ca alternativă la introducerea unei interdicții asupra exporturilor, de care UE depinde într-o mare măsură. SUA au cerut eliberarea, pe parcursul a șase luni, a aproximativ 19 miliarde de litri de motorină, adică mult peste o treime din rezervele totale ale UE din acest combustibil esențial pentru transporturi.

Prețurile la motorină cresc puternic în Statele Unite din cauza războaielor din Ucraina și Iran, sporind presiunea asupra lui Donald Trump pentru reducerea prețurilor înaintea alegerilor intermediare, din noiembrie. Statele Unite sunt un exportator important de motorină și furnizează în prezent peste jumătate din importurile UE, ceea ce înseamnă că o interdicție ar avea consecințe serioase pentru economia europeană.

Trump a refuzat să excludă posibilitatea unei interdicții asupra exporturilor, în ciuda opoziției vehemente din partea industriei petroliere americane.

„Mă gândesc la asta”, a spus Trump despre eventuala interdicție, în timpul unui eveniment desfășurat în Biroul Oval. „Vorbesc mult despre asta cu Chris și cu Doug (Burgum, secretarul pentru Interne din SUA - n. red.). Ei cred, în principiu, că ar ajuta la scăderea prețului motorinei, dar ar putea crește prețul altor lucruri”.