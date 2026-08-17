Vreme rea în România, din această noapte. Zonele în care temperaturile scad și cu 10 grade. Șefa ANM anunță cât ține episodul de răcire

1 minut de citit Publicat la 22:18 17 Aug 2026 Modificat la 22:28 17 Aug 2026

Mai multe localități vor fi afectate de averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Sursa foto: Getty Images

România trece, de luni seară, de la caniculă la furtuni și o răcire puternică, însă schimbarea nu va dura mult. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Antena 3 CNN că vremea instabilă va ține până marți seară, iar de la mijlocul săptămânii temperaturile vor începe din nou să crească. Vineri sunt posibile maxime de până la 39 de grade.

„Încă din această seară, de la ora 23:00 până mâine seară, la ora 21:00, vor fi de interes din punct de vedere meteorologic fenomenele de instabilitate, fie că vorbim de intensificări ale vântului, averse torențiale, precum și răcirea accentuată”, a spus Elena Mateescu.

Vântul va avea rafale de 40-50 km/h și, local, va depăși 60-70 km/h, mai ales în zona montană.

În timpul nopții, furtunile vor apărea în special în Banat, Crișana și Maramureș, iar marți se vor muta spre Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali, Transilvania și Moldova. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Temperaturile scad puternic, dar numai pentru scurt timp

După maximele de 36-37 de grade înregistrate luni în mai multe regiuni, marți vremea se va răci accentuat în vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.

În sud-est, însă, canicula nu dispare complet. Acolo va rămâne în vigoare un cod galben, iar temperaturile vor ajunge în continuare la 35-36 de grade.

Răcirea va fi însă de scurtă durată.

„De la mijlocul acestei săptămâni și finalul săptămânii este posibil, chiar și pe parcursul săptămânii viitoare, în prima parte, să contăm din nou pe valori de temperaturi în creștere, să vorbim de caniculă”, a spus șefa ANM.

Ziua de vineri ar putea fi din nou foarte fierbinte, cu temperaturi maxime cuprinse între 29 și 39 de grade.

Ploile nu vor rezolva problema secetei

Deși în unele zone sunt așteptate averse torențiale, cantitățile de apă nu vor fi suficiente pentru a compensa deficitul acumulat în sol.

„Din păcate, nu. Și din punct de vedere pedologic, chiar și hidrologic, 15-20 l/m², având în vedere și caracterul torențial și punctiform, cu siguranță nu vor compensa nevoia acută de apă pe care o traversăm în această perioadă”, a explicat Elena Mateescu.