Kevin Lamour, directorul de operațiuni al FIFA, a fost demis după ce a criticat planul lui Infantino de vânzare a Cupei Mondiale

Lamour, care s-a alăturat FIFA în urmă cu mai puţin de doi ani, a criticat proiectul şefului său, Infantino / Foto: Profimedia

Francezul Kevin Lamour, un critic al propunerii de privatizare a Cupei Mondiale de fotbal, a fost demis din funcţia de director operaţional al FIFA, a anunţat cotidianul sportiv L'Équipe, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat difuzat la sfârşitul lunii iulie, Lamour, în vârstă de 45 de ani, şi-a exprimat opoziţia faţă de deschiderea Cupei Mondiale către investitori privaţi, aşa cum dorea preşedintele FIFA, Gianni Infantino, un plan susţinut de preşedintele american Donald Trump.

Potrivit L'Équipe, un purtător de cuvânt al forului de conducere al fotbalului mondial a confirmat că "relaţia de lucru dintre FIFA şi Kevin Lamour, în calitatea sa de director operaţional, s-a încheiat pe 17 august 2026".

"FIFA îi mulţumeşte lui Kevin pentru cei doi ani de serviciu şi îi urează mult succes în viitor'", a adăugat sursa citată.

Lamour, care s-a alăturat FIFA în urmă cu mai puţin de doi ani, a criticat proiectul şefului său, Infantino, considerând că acesta serveşte "intereselor personale".

"Este proiectul unei singure persoane ... nu ar trebui să meargă mai departe", a spus francezul, care a fost director executiv al UEFA şi mâna dreaptă a preşedintelui de atunci al organizaţiei, Michel Platini, între 2007 şi 2015.

"Un preşedinte ar trebui să aducă oamenii împreună, să-i unească şi să-i inspire. Astăzi trăim opusul", a declarat directorul executiv francez în iulie, referindu-se la Infantino.

Lamour a recunoscut la acea vreme că, şi dacă îşi pierde locul de muncă la FIFA, va putea cel puţin să doarmă "liniştit".