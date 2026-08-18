Putin continuă să amenințe NATO: Rusia a trimis o navă cu rachete hipersonice în largul coastei Germaniei

1 minut de citit Publicat la 09:01 18 Aug 2026 Modificat la 09:26 18 Aug 2026

Vladimir Putin (în imagine la bordul unei nave de luptă ruse, în cadrul unor exerciții navale) a calificat noile sancțiuni UE drept împotriva Rusiei drept „piraterie și banditism”. Foto: Profimedia Images

Rusia a trimis fregata înarmată cu rachete hipersonice de tip Zircon în Marea Baltică, în apropierea coastelor germane, informează The Telegraph. Fregata rusă „Amiral Kasatanov”, care mai e înarmată și cu rachete de croazieră Kalibr, este considerată una dintre cele mai moderne nave de luptă din flota rusă, fiind construită în 2020.

Fregata a fost observată zilele trecute în largul insulei germane Fehmarn, o destinație populară pentru turiști, situată în Marea Baltică între Germania și Danemarca.

Nava de război rusă a navigat în Marea Baltică cu transponderul (dispozitiv folosit pentru localizarea vaselor pe mare) oprit.

„Amiral Kasatanov” e a doua navă de luptă desfășurată de Rusia în Marea Baltică în ultimele săptămâni. La sfârșitul lunii iulie, o altă navă a fost trimisă de Rusia în aceeași regiune - distrugătorul din clasa „Amiral Levcenko”.

Atât fregata Kasatanov cât și distrugătorul Levcenko fac parte din Flota Nordică a Federației Ruse.

Desfășurarea fregatei în Marea Baltică a venit după ce Vladimir Putin a amenințat că Rusia va confisca vase europene ca răspuns la interceptarea și confiscarea navelor din așa-zisa „flotă-fantomă” a Rusiei.

Noile sancțiuni adoptate luna trecută permit statelor membre ale UE să vândă petrolul sau orice altă marfă confiscată de pe nave. Kremlinul a reacționat dur la aceste măsuri, Putin calificându-le drept „piraterie și banditism”. „Vom fi obligați să răspundem în același mod”, a declarat Putin.

Totodată, Rusia ar fi instalat baze secrete capabile să lanseze drone de mare putere în adâncimea teritoriului NATO. O investigație a publicației The Telegraph dezvăluie existența a 10 baze ale Kremlinului dotate cu rampe de lansare construite recent pentru cele mai avansate drone kamikaze cu rază lungă de acțiune ale Moscovei. Printre țările aflate în prima linie care pot fi lovite de noile drone ale Kremlinului se află și România.