Moscova a fost atacată cu peste 600 de drone ucrainene. "Amazonul lui Putin" a fost lovit din nou

Moscova a fost atacată cu peste 600 de drone ucrainene în cursul nopţii trecute. Sursa foto: Telegram/Exilenova_plus

Ucraina a lansat sute de drone către Moscova și regiunea înconjurătoare în cadrul celui mai recent atac de amploare, care a avut loc în noaptea de luni spre marţi. Un depozit al retailerului online Wildberries, supranumit "Amazonul lui Putin", a fost lovit din nou, informează The Kyiv Independent. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis că oraşul a fost vizat de peste 600 de drone în cursul nopţii trecute, dintre care 180 ar fi fost "distruse" deasupra regiunii Moscova, notează Ukrainska Pravda.

Forțele ucrainene au lansat un atac masiv cu drone care a vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în noaptea de 17 spre 18 august, au relatat canale media rusești de pe Telegram, citând relatări ale localnicilor. Conform agenției de știri de stat TASS, acesta a fost cel mai intens atac de acest fel din ultimii doi ani.

Jurnaliştii de la Ukrainska Pravda au scris că Serghei Sobianin a început să anunţe doborârea unor drone care "zburau spre Moscova" azi-noapte, după ora 02:30, ora Kievului. În mai puțin de o oră, autoritățile ruse au raportat 23 de astfel de drone.

Un depozit al companiei Wildberries ar fi fost avariat în afara Moscovei, potrivit instituției media de stat ruse Moscow 24, în timp ce Ucraina continuă să vizeze cel mai mare retailer online din Rusia, a mai notat The Kyiv Independent. Supranumit "Amazonul rusesc", retailerul online este controlat de persoane din cercul apropiat al lui Vladimir Putin.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 180 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, afirmând că peste 600 ar fi fost lansate asupra regiunii.

"Începând de luni seara şi până azi-dimineaţă, la ora 05:00, 620 de drone au zburat spre regiunea Moscova, inclusiv 180 de drone distruse pe teritoriul acesteia. Serviciile de urgență intervin la locurile unde au căzut resturi", a declarat Serghei Sobianin.

Canalul ucrainean de monitorizare Telegram, Exilenova Plus, a relatat că sistemele rusești de apărare aeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovski Posad, la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

De asemenea, un incendiu a fost observat și la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscova. Un al treilea incendiu a fost observat și la o casă din orașul Liubertîi, imediat în afara granițelor orașului Moscova.

Imaginile de la locuitorii orașului Staraia Kupavna, la 23 de kilometri est de Moscova, arată cetățeni ruși alergând și mașini gonind pe stradă în timp ce se aud explozii.