România doboară o a doua dronă cu un F-16, la mai puțin de o zi după cea distrusă vineri. Mesaj RO-Alert, sâmbătă dimineața

Avioane de vânătoare F-16, ridicate în Cipru. Foto: Profimedia Images

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineața, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării.

Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16.

A fost emis mesaj RO-Alert.

Incidentul a fost confirmat de președintele Nicușor Dan, într-un mesaj pe X.

Surse Antena 3 CNN spun că pilotul de pe F-16 care a doborât drona de sâmbătă este același care a tras și a distrus drona de tip Shahed în incidentul de vineri.

Radu Tudor, despre a doua dronă doborâtă în România: Creşte agresiunea Rusiei şi lângă teritoriul românesc, care e teritoriu NATO

Radu Tudor, analist militar şi realizator emisiuni Antena 3 CNN, a declarat sâmbătă dimineaţa, la scurt timp după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că o a doua dronă a fost doborâtă în România, că "se amplifică agresiunea Rusiei nu doar asupra Ucrainei, ci şi în proximitatea teritoriului românesc, care este teritoriu NATO". Totodată, acesta a subliniat că, cel mai probabil, această dronă s-ar fi desprins din roiuri care atacă porturile ucrainene.

O nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în această dimineață, la scurt timp după ce a fost detectată de radarele MApN. Incidentul are loc la mai puţin de 24 de ore după ce un alt aparat de zbor fără pilot a fost neutralizat într-o zonă nelocuită, din sudul județului Buzău.

Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc

"Am fost avertizaţi ieri de şeful Statului Major al Apărării că incidente de genul celor care au avut loc ieri, în zona Buzăului şi momentele în care apar drone ruseşti, care violează spaţiul aerian românesc se vor repeta. Şi iată că lucrul acesta s-a întâmplat la mai puţin de 24 de ore. Suntem avertizaţi că lucrul acesta se întâmplă, se amplifică agresiunea Rusiei nu doar asupra Ucrainei, ci şi în proximitatea teritoriului românesc, care este teritoriu NATO.

Ştim ce avem de făcut, există un serviciu întărit de poliţie aeriană, pe bazele aeriene româneşti, o amplă participare din partea aliaţilor din NATO. De fiecare dată când apare o astfel de ameninţare se declanşează alerta şi, în câteva minute, avioanele noastre de luptă sunt în aer, împreună cu avioanele aliate. Orice obiect care se apropie de spaţiul aerian, terestru şi maritim românesc este identificat, se comunică cu echipa de la sol şi se ia decizia dacă va fi sau nu doborât, în funcţie de evoluţia dronei. Multe dintre aceste drone fac parte din roiuri care atacă porturile ucrainene pentru a produce distrugeri", a declarat Radu Tudor.

Ulterior, acesta a mai oferit următoarele explicaţii: "Ei bine, dacă o astfel de dronă se desprinde din roiul acesta şi pătrunde pe teritoriul României, care este teritoriu NATO, alianţa dă alerta, se ridică în aer avioanele NATO; în cazul în care existp posibilitate de angajare, adică de supraveghere permanentă şi de ţintire a aestei drone, pilotul este singurul care are libertatea să decidă dacă doboară sau nu această dronă, în funcţie de zona în care aceasta evoluează.

Dacă evoluează deasupra unei zone locuite, nu se trage asupra acestei drone, pentru că pot exista pagube colaterale la sol. Dacă evoluează într-o zonă nelocuită, atunci poate fi angajează şi doborâtă".

Radu Tudor: "Piloţii români îşi dovedesc profesionalismul, ar trebui să fim mult mai liniştiţi"

Întrebat dacă românii ar trebui să se îngrijoreze din cauza dronelor care pătrund pe teritoriul ţării, Radu Tudor a răspuns: "Dimpotrivă! În momentul în care piloţii români îşi dovedesc profesionalismul, în momentul în care sunt doborâte dronele ruseşti, ar trebui să fim mult mai liniştiţi, ar trebui să avem garanţia faptului că Armata Română şi aliaţii noştri din NATO sunt 24 din 24 în misiune, la post şi că noi putem să avem o viaţă liniştită, în pace, datorită acestor militari.

Aceasta este normalitatea: ca, atunci când un obiect neidentificat, o dronă, sau orice altceva se apropie de spaţiul aerian românesc, intră ilegal în acesta, el să fie doborât. Noi, din vara anului 2023, am avut peste 80 de astfel de incidente şi n-am avut, să spunem, oportunitatea să doborâm aceste drone, deşi, a existat libertate deplină".

Conform informațiilor comunicate de președinte, drona a fost doborâtă sâmbătă, în jurul orei 08:30.

În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Delta). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 25, 2026

Radu Miruță: Drona a fost doborâtă după 12 minute de la detectare

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a publicat, la rândul său, pe Facebook, un mesaj din care reiese că, în incidentul de sămbătă, drona a fost doborâtă mult mai repede decât cea de vineri.

"Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc", a precizat ministrul.

Anterior anunțurilor oficiale, locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert, în care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și erau îndemnați să caute adăpost.

Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaj Ro-Alert la trei minute după detectarea dronei

"În Tulcea a fost dată o alertă în jurul orei 8:25, în această dimineață. Este, așadar, a doua dronă care a fost doborâtă pe teritoriul României.

Asta după ce, după cum bine știm deja, ieri, o altă dronă a fost doborâtă într-un final de echipaje din cadrul MApN.

Cu siguranță a fost un moment de stres pentru oamenii din zonă, în contextul în care vedem astfel că aceste alerte devin din ce în ce mai numeroase pe teritoriul țării noastre", a relatat Bianca Iosef, jurnalist Antena 3 CNN.

MApN: Drona a fost doborâtă sâmbătă, în condiţii de siguranţă, într-o zonă nepopulată

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, sâmbătă, că drona doborâtă sâmbătă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forţele Aeriene Române a fost lovită în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Este vorba despre cea de-a doua dronă doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forţele Aeriene Române.

"Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au interceptat ţinta aeriană şi au executat procedurile standard de identificare şi neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei", a precizat MApN pe site-ul instituţiei.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naţionale mai spune că monitorizează în permanenţă situaţia din spaţiul aerian şi este în contact strâns cu structurile aliate, iar informaţii suplimentare vor fi transmise public pe măsură ce vor fi disponibile.