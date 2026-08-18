"Prețul pe care îl va plăti va fi mai mare". Rusia amenință Marea Britanie din cauza dronelor folosite de Ucraina în atacuri

Rusia amenință Marea Britanie din cauza dronelor folosite de Ucraina în atacuri. Foto: Profimedia Images

Rusia a acuzat Regatul Unit că "a optat în mod deliberat pentru escaladarea crizei din Ucraina", după confirmarea faptului că drone fabricate în Marea Britanie au fost folosite pentru atacarea unor ținte de pe teritoriul rus, scrie BBC.

"Procedând astfel, Regatul Unit acționează în calitate de complice și coautor al unor crime sângeroase și atacuri teroriste", a transmis Ambasada Rusiei la Londra într-un comunicat.

"Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă", se arată în comunicat. Ambasada a adăugat că, pe măsură ce implicarea britanică în conflict se intensifică, "prețul pe care îl va plăti va fi mai mare".

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat pentru BBC News că Regatul Unit rămâne "umăr la umăr" cu Ucraina. "Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială în privința hotărârii acestui guvern de a se opune agresiunii rusești, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit și a aliaților noștri", a afirmat purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat că Regatul Unit este "hotărât să furnizeze echipamentele de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale lansate de președintele rus Vladimir Putin".

Construite de două companii britanice diferite, dronele respective au fost folosite pe teritoriul Rusiei în cadrul unor atacuri ample și încununate de succes asupra unor obiective militare și industriale. Printre țintele lovite s-au numărat rafinării și depozite ale retailerului online Wildberries. Ucraina a vizat în repetate rânduri compania, considerată versiunea rusească a Amazon, și susține că șapte dintre cele mai mari zece centre logistice ale Wildberries au fost "scoase din funcțiune".

O sursă militară a confirmat pentru BBC că drone britanice au fost utilizate în aceste atacuri, despre care se afirmă că au provocat pagube economice de peste 35 de miliarde de lire sterline.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că drone care folosesc componente și configurații britanice au fost utilizate pentru atacarea teritoriului Rusiei, inclusiv a unui depozit de combustibil din districtul Kamenski, regiunea Rostov.

Avertismentul transmis de Moscova Regatului Unit vine după un val de atacuri ucrainene asupra Rusiei. În timpul celor mai recente atacuri, desfășurate peste noapte, oficialii ruși au afirmat că aproximativ 620 de drone au fost lansate către regiunea din jurul Moscovei. Apărarea antiaeriană rusă a distrus peste 180 dintre acestea, însă mai multe persoane au fost rănite, potrivit oficialilor.

Un atac desfășurat în noaptea precedentă s-a soldat cu nouă morți și 23 de răniți, printre care și un copil.

În noaptea de sâmbătă, Ucraina a lansat aproximativ 822 de drone către Rusia, dintre care 600 ar fi vizat Moscova, potrivit guvernatorului regional. Acesta a declarat că capitala rusă s-a confruntat cu "unul dintre cele mai ample atacuri cu drone din ultima perioadă". Șapte decese au fost raportate pe teritoriul Rusiei. În aceeași noapte, atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin șapte persoane și au rănit alte peste 39.

În aprilie, Ministerul britanic al Apărării a anunțat că va furniza Ucrainei zeci de mii de drone, inclusiv dispozitive de atac cu rază lungă de acțiune, în cadrul celui mai amplu pachet de acest tip oferit până acum.

Ucraina a folosit pentru prima dată drone britanice cu reacție „Nyan” pentru atacuri în adâncul teritoriului rus

Forțele armate ucrainene au folosit în ultimele șase luni drone britanice pentru atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, lucru care nu se mai întâmplase până acum, au declarat pentru The Times surse din armata ucraineană.

Este vorba despre dronele cu reacție Nyan, dezvoltate de Callen-Lenz, o filială a BAE Systems, precum și despre drone cu rază mai lungă de acțiune produse de o altă companie britanică, al cărei nume nu este dezvăluit din motive de securitate. Aceste aparate au fost folosite, printre altele, în atacuri asupra rafinăriilor din Volgograd și Iaroslavl.

Sursele publicației afirmă că dronele s-au dovedit un instrument mai eficient pentru asemenea ținte decât rachetele britanice Storm Shadow furnizate Ucrainei în trecut. Acestea din urmă au o rază de acțiune de aproximativ 250 de kilometri, în timp ce unele dintre dronele primite pot parcurge aproape 1.000 de kilometri.

În plus, dronele pot fi produse relativ rapid, stocate în număr mare și lansate în grupuri numeroase, ceea ce permite suprasolicitarea apărării antiaeriene ruse. Costul lor variază între 50.000 și 100.000 de lire sterline, fiind considerabil mai ieftine decât multe rachete occidentale.

Nyan este o dronă de atac construită din fibră de carbon, cu o anvergură a aripilor de 2,9 metri și o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Cealaltă dronă britanică, al cărei nume nu a fost dezvăluit, este lansată cu ajutorul unei catapulte și poate parcurge peste 950 de kilometri.