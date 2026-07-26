Un F-16 a doborât încă o dronă în Sulina, a treia în 48 ore. Nicușor Dan: Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue

1 minut de citit Publicat la 10:31 26 Iul 2026 Modificat la 11:05 26 Iul 2026

Aparate F-16 ale Forțelor Armate Române. Un F-16 a doborât, duminică, o a treia dronă suspectă în spațiul aerian românesc. Este al treilea astfel de incident în 48 de ore. Sursă foto: MApN

O dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică.

Informația a fost comunicată de președintele Nicușor Dan.

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Nicușor Dan: Protestul româniei față de Federația Rusă se va baza pe concluziile procurorilor

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri", a scris președintele pe X.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.



Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026

Incidentul a fost precedat de o nouă alertă ce semnala posibila prezență a unor drone în spațiul aerian românesc, emisă duminică dimineață pentru județul Tulcea.

Mesajul RO-Alert a apărut pe telefoane în jurul orei 10:14 și notifică locuitorii cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian, sfătuindu-i să se adăpostească.

Informații din surse Antena 3 CNN spun că drona ar fi fost semnalată inițial în apropiere de Chilia Veche, pe partea ucraineană a Dunării.

Procurorii din Constanța au deschis dosar după incidentul cu drona doborâtă sâmbătă

"Vedem, așadar, încă o dronă care a intrat, duminică, în spațiul aerian românesc fără autorizație.

În cazul celei doborâte sîmbătă, știm deja că au reînceput căutările, tot în Tulcea.

La operațiune participă cadrele M.Ap.N., după ce, pe timpul nopții, au fost sistate căutările.

În acest caz a fost deschis un nou dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", a relatat Bianca Iosef, jurnalist Antena 3 CNN.