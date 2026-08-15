Un turist a descoperit o bucată de dronă la 30 de metri de mal, în largul plajei din Olimp, de Ziua Marinei

Componenta de dronă nu avea încărcătură explozivă. Foto: captură Antena 3 CNN

Resturi dintr-o dronă au fost găsite în mare, de Ziua Marinei, de un turist, în dreptul unui hotel din staţiunea Olimp. Componenta din aeronava fără pilot a plutit până la mal, iar salvamarii au alertat Garda de Coastă. Bucata de dronă nu avea încărcătură și nu au fost luate măsuri de evacuare a turiștilor din zonă.

Bucata de dronă plutea la aproximativ 30 de metri de țărm sâmbătă, în jurul orei 15:30, când a fost observată de un turist care făcea baie în mare. Componenta a fost purtată de valuri până la mal, iar salvamarii au sunat la 112.

„A fost adusă de către valurile mării. Am urmărit până efectiv a eşuat. Am asigurat perimetrul, am venit cu geaca de salvamar, am asigurat cu nişte pietre, am sunat Poliţia Naţională adică la dispecerat la noi şi au venit Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Poliţia de Frontieră. Au ridicat-o jandarmii.



Am văzut-o la 30 de metri de mal, nu am apucat să o ating. Mi-a fost teamă să nu aibă încărcătură. Am aşteptat să eşueze până a adus-o valul până la mal şi am asigurat perimetrul”, a spus Oliver Ion Tulică, salvamar.

Plaja nu a fost evacuată. Componenta de dronă nu avea încărcătură explozivă. Resturile au fost preluate de Garda de Coastă și vor fi predate Ministerului Apărării.

Potrivit meteorologilor, în ultimele zile, a bătut un vânt puternic dinspre Ucraina spre România, care a adus și aceste resturi de drone.

Amintim că în urmă cu patru zile pe o plajă din Costinești au fost descoperite mai multe fragmente de dronă. De asemenea, 24 de ore, alte bucăți au apărut tot pe o plajă din Costinești, iar ieri mai multe bucăți au fost descoperit în Saturn.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri că, în ultimele 96 de ore, radarele MApN au detectat peste 100 de drone în proximitatea spațiului aerian românesc. Câteva zeci dintre acestea au fost lansate în roiuri, în cadrul a șapte atacuri asupra porturilor dunărene din Ucraina, iar aeronavele de luptă NATO au fost ridicate de șapte ori.

Precizările vin în contextul în care România a înregistrat vineri o serie de incidente cu drone, fiind identificate fragmente sau resturi provenite de la patru aparate de zbor fără pilot într-o singură zi.