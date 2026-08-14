MApN anunță că a mai găsit o dronă prăbușită, la Plauru, după cea din Munţii Măcinului

MApN anunță că a mai găsit o dronă prăbușită, la Plauru, după cea din Munţii Măcinului. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunţat vineri după-amiaza că a fost descoperită o dronă prăbuşită în localitatea Plauru, situată în județul Tulcea. Anunţul vine la scurt timp după ce au fost identificate fragmentele din aparatul de zbor fără pilot care a ajuns în Munţii Măcinului. Cea mai recentă dronă descoperită în România este a patra identificată într-o singură zi.

Conform primelor informaţii, drona prăbuşită pe un câmp din Plauru a fost găsită de un sătean, care a alertat imediat autorităţile. Localitatea Plauru se află la aproape doi kilometri distanţa cu Ucraina, aflată în război cu Rusia de mai bine de patru ani.

Aparatul de zbor fără pilot, descoperit de un localnic din Plauru pare că a căzut de ceva vreme, însă, nu a explodat. În cursul zilei de sâmbătă, 15 august, va fi trimisă o echipă în zonă ca să ridice drona.

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localității Plauru, județul Tulcea.

O echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului, a identificat obiectul și a securizat zona. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației", au transmis reprezentanţii din cadrul ministerului Apărării Naţionale într-o postare pe Facebook.

Aceasta este a patra dronă descoperită în România într-o singură zi. Vineri dimineaţa, 14 august 2026, la Costineşti, mai multe bucăţi dintr-un aparat de zbor fără pilot au fost găsite într-un post de salvamar, iar la câteva ore distanţă, resturile dronei căzute în nord-vestul județului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

De asemenea, în această după-amiază au fost găsite fragmente dintr-o dronă militară pe o plajă din Saturn, iar zona a fost imediat securizată şi turiştii îndepărtaţi.

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