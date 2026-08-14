Plaja Saturn a fost evacuată. Fragmente de dronă militară au apărut printre turiști

1 minut de citit Publicat la 17:34 14 Aug 2026 Modificat la 17:51 14 Aug 2026

Fragmente de dronă au fost descoperite pe o plajă din Saturn, vineri după-amiază. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Fragmente de dronă au fost descoperite vineri după-amiaza pe o plajă din staţiunea Saturn. La scurt timp după ce a fost dată alarma, zona a fost securizată, iar turiştii au fost evacuaţi. În prezent, cercetările sunt în plină desfăşurare.

UPDATE 17:45 – Potrivit celor mai noi informaţii, la această oră este în desfăşurare şi o operaţiune de scoatere din apa Mării Negre a fragmentelor de dronă, apărute pe o plajă din Saturn.

Momentan, nu se ştie nimic despre provenienţa bucăţile aparatului de zbor fără pilot, care, cel mai probabil, au fost aduse la mal de valurile Mării Negre.

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Acest nou incident vine la doar o zi după ce,plaja din Costinești a fost evacuată după ce o dronă a fost observată în derivă, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, în zona Terasa Tineretului.

Pe plaja din Saturn, unde au fost găsite fragmentele unei noi drone, a fost restricţionat accesul turiştilor până la încheierea verificărilor.

În prezent, oamenii legii încearcă să recupereze din apele Mării Negre alte bucăţi din aparatul de zbor fără pilot.

Ştire în curs de actualizare.