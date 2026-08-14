Stațiunea Mamaia împlinește 120 de ani. Strategia prin care poate să atragă mai mulți turiști: "Trebuie să-i păstrăm renumele"

De 120 de ani, Mamaia înseamnă locul de întâlnire al celor care caută relaxare, divertisment, zile de armonie în familie și toate experiențele care au definit vara românească. FOTO: captură video/ Antena 3 CNN

De 120 de ani, Mamaia înseamnă locul de întâlnire al celor care caută relaxare, divertisment, zile de armonie în familie și toate experiențele care au definit vara românească. Într-un moment când este nevoie de acțiune concretă pentru a recâștiga competiția în turismul global, Antena 3 CNN, alături de organizațiile de management ale destinațiilor turistice de pe litoral, a lansat o dezbatere consistentă pentru a găsi soluțiile.

Cum redăm strălucirea stațiunii-simbol al litoralului românesc, cum pot fi puși laolaltă operatorii privați, autoritățile locale și cele centrale pentru ca, dincolo de aniversarea celor 12 decenii, să poată fi construit și un viitor pentru Mamaia? Adrian Ursu a avut pentru emisiunea "România inteligentă" o transmisiune specială de la stațiunea Mamaia. El a discutat despre această temă cu George Mândrilă, reprezentantul OMD Mamaia, Constanța și cu reprezentantul Organizației de Management al Destinației Turistice Județul Constanța, Petre Gheorghiță.

Adrian Ursu: "Suntem în piațeta cazinoului din Mamaia și am coborât în timp, acum 120 de ani. Se făcea primul descălecat turistic aici, în ceea ce urma să devină destinația verii românilor pentru generații întregi. Vorbim astăzi despre pasul următor, despre cum putem să îi păstrăm renumele și să îi dăm mai multă strălucire".

George Mândrilă: "La 120 de ani de la certificatul de naștere al stațiunii, putem spune că o muncă rațională, cu o logică bine aplicată, cu un buget pe măsură, susținut an de an, fiindcă e nevoie și de predictibilitate, vor produce în timp efecte măsurabile, o creștere a numărului de turiști, cât și o creștere a numărului de nopți de cazare. Dacă cineva se îndoia de puterea stațiunii Mamaia, de capacitatea ei de seducție, în această zi și-a primit răspunsul și cine a urmărit emisiunea a văzut varietatea de opinii, multitudinea de idei și toate pozitive, în construcția unei stațiuni cât mai durabile în timp și aici nu avem urmă de îndoială, și pentru o stațiune cât mai curată, cât mai frumoasă, cât mai sclipitoare”.

Adrian Ursu: "Ceea ce fără îndoială înseamnă o diversitate de oferte, pentru că am vorbit despre turismul cultural, despre turismul care e generat de activitățile sportive, nu doar relaxarea, plaja”.

George Mândrilă: "Suntem în secolul XXI, iar lucrurile nu sunt unilaterale sau bilaterale, sunt multilaterale, viitorul e multifatetat. Cu alte cuvinte, o diversitate de oportunități turistice, o multitudine de atracții pentru cei care ne vizitează destinația se pune spre ofertarea către ei, astfel încât pe prețuri decente cu toții să se bucure de aceste chestiuni frumoase cum le întâlnesc și în alte destinații. Dorința omului modern de a călători, de a experimenta această plăcere de a cunoaște lumea, e cazul să se răsfrângă și aici, la Mamaia, la peste un veac de existență”.

Petre Gheorghiță: "Înaintea noastră, cei care au gândit litoralul românesc în ansamblul lui, l-au gândit cu o logică, care permite targetarea a foarte multor piețe țintă. Avem turism pentru toate categoriile în județul Constanța: avem turism balnear, avem turism de familie, de camping, avem zone de plajă sălbatică, avem zonă de distracție, ceea ce ne permite să avem la nivelul județului o ofertă turistică complexă. Mamaia este etalonul turismului de sezon estival în România și ne dorim să își păstreze acest statut, dar să reușim să includem în oferta turistică pentru Mamaia și pentru celelalte stațiuni incursiuni în județ. Prin asocierea lor cu turismul de litoral se creează un produs competitiv care poate fi vândut, care poate atrage și poate genera venituri pentru constănțeni, pentru operatori, pentru stat”.

Adrian Ursu: "E limpede că trebuie privit și ca business, și ca modalitate de a consolida brandul României.”