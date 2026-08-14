Al doilea tren a deraiat în sudul Angliei, în mai puțin de 24 de ore. Cauza deraierii de lângă oraşul Lewes rămâne un mister

Deraierea trenului de joi, 13 august, a avut loc în apropierea orașului Lewes, în sud-estul Angliei. Sursa colaj foto: Getty Images

Un tren de călători a deraiat vineri după-amiaza în apropiere de oraşul Wickford, situat în comitatul Essex din Anglia, relatează Sky News şi The Guardian. Acest incident vine la mai puţin 24 de ore de la deraierea unui alt tren, care transporta aproape 150 de oameni şi plecase din Londra. Douăzeci de persoane au ajuns la spital, două dintre ele cu răni grave, după ce trei dintre vagoanele trenului au sărit de pe şine lângă oraşul Lewes, aflat în sud-estul Angliei.

Poliția Britanică a Transporturilor (BTP) a confirmat că vagoanele din spatele trenului au deraiat, rămânând "în poziție verticală"în gara Wickford, adăugând că "nu au fost raportate victime", au transmis jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Într-o postare de pe site-ul National Rail s-a precizat că există "o problemă aflată în prezent în curs de investigare între Wickford și Southend Victoria", ceea ce a dus la închiderea tuturor liniilor dintre aceste stații. Astfel, trenurile care circulă între London Liverpool Street și Southend Victoria nu au putut pleca pe traseu.

În comunicat se menţionează că perturbările majore ale traficului feroviar "sunt așteptate să continue până la noi informații".

Un purtător de cuvânt a adăugat: "Noi ne ocupăm de un incident de deraiere în Anglia și lucrăm rapid pentru a înțelege situația și pentru a oferi asistență acolo unde este necesar. Vom furniza informații suplimentare la momentul oportun".

În legătură cu trenul de călători care a deraiat în apropiere de oraşul Lewes, în estul Sussex, joi după-amiază, au existat speculații potrivit cărora incidentul ar fi fost influențat de căldura extremă, a notat publicaţia Sky News. Joi, 13 august 2026, a fost cea mai călduroasă zi a anului – la Londra a fost înregistrată o temperatură maximă de 38,1°C.

Nu se știe exact ce a provocat deraierea trenului în care erau aproape 150 de călători, iar investigațiile sunt în desfășurare. În general, căldura determină dilatarea șinelor folosite de trenuri.

"La fel ca noi, în timpul valului de căldură, toate elementele căii ferate au un anumit interval de temperatură în care sunt proiectate să funcționeze", a declarat Andy Bowes-Roden, redactor-șef adjunct al Modern Railways, pentru Sky News.