România începe exploatarea zăcămintelor de grafit. Se redeschid minele Catalinu și Ungurelaşu din Baia de Fier

La Baia de Fier sunt două perimetre miniere cu rezervă omologată pentru grafit. Foto: Facebook/Radu Miruță

Guvernul a decis, vineri, reluarea exploatării de grafit în două perimetre miniere de la Baia de Fier, din judeţul Gorj. Potrivit deciziei Guvernului, Mina Catalinu şi cariera Ungurelaşu vor fi scoase de pe lista minelor şi carierelor pentru care s-a aprobat anterior închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu. Hotărârea a fost luată în contextul apelului Comisiei Europene de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice.

Activitatea minieră în arealul minei Baia de Fier, judeţul Gorj, unde există două perimetre miniere cu rezervă omologată pentru grafit la Catalinu şi Ungurelaşu, va fi reluată. Mina Catalinu şi cariera Ungurelaşu vor fi scoase de pe lista minelor şi carierelor pentru care s-a aprobat anterior închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu, potrivit Hotărârii adoptate de Guvern la şţedinţa de vineri.

Potrivit sursei citate, decizia a fost luată în perspectiva demarării proiectului strategic „Battery-Grade Graphite Extraction Proiect at Baia de Fier Site Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union", iniţiat de Societatea Naţională a Sării SALROM S.A.

„Este vorba despre unul din cele trei proiecte româneşti aflate pe Lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană prin Decizia cu nr. C(2025) 1904/25.03.2026, ca urmare a apelului de proiecte lansat în contextul Regulamentului European şi al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice”, precizează Executivul.

Aceeaşi sursă menţionează că acest proiect include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracţie, precum şi instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esenţial pentru producţia de baterii, în special pentru vehicule electrice şi sisteme de stocare a energiei.

„SALROM deţine licenţă de concesiune a exploatării de şisturi grafitoase în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci şi a transmis documentaţia care dovedeşte capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activităţii în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci va contribui la dezvoltarea regiunii şi la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanţă critică în atingerea obiectivelor strategice economice şi realizarea tranziţiei energetice către tehnologii verzi, în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice”, mai arată Executivul.

Ministrul interimar Radu Miruţă afirmă, într-o psotare pe pagina sa de Facebook, că vineri, în calitate de vicepremier, şi-a pus semnătura pe Hotărârea de Guvern prin care, „în final”, grafitul este scos din lista minelor închise.

„Grafitul de la Baia de Fier a ieşit astăzi în lumea celor vii. (...) Un pas mare, pentru care am visat şi am muncit de mult timp. (...) Grafitul nu mai este pe lista cu mine închise, ci pe lista cu mine care se deschid. Oficial! Şi îi mulţumesc colegului meu, ministrul Irineu Darău, pentru iniţierea acestei hotărâri şi pentru munca depusă! Baia de Fier este de astăzi o mină care se redeschide. Şi, uneori, asta înseamnă să nu renunţi”, afirmă Radu Miruţă.