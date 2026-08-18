Avans important pe Autostrada Unirii A8: Podul peste Prut care va lega România de Republica Moldova a ajuns la 55%

Noua construcție va asigura prima legătură rutieră transfrontalieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova. FOTO: Captură video/ DRDP Iași

Podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea, parte a Autostrăzii Unirii (A8), a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 55%, lucrările avansând acum cu montarea primelor elemente ale tablierului metalic pe malul Republicii Moldova, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Noua construcție va asigura prima legătură rutieră transfrontalieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova și va conecta A8 cu viitoarea autostradă spre Chișinău.

După amenajarea platformei și montarea eșafodajului, a început montarea primelor elemente ale tablierului metalic în Republica Moldova. Totodată, autoritățile anunță continuarea montării și sudarea ultimelor elemente de tablier pe malul românesc.

În total, pe cele două căi ale podului vor fi montate 44 elemente de tablier metalic.

Lucrările la podul de la Ungheni au început la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, ansamblul constituind parte a A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni. Acesta este primul pod rutier la nivel de autostradă ridicat peste Prut la mai bine de 60 ani de la ultima structură construită.

Amintim că un segment de 17,7 kilometri din Autostrada Unirii A8 a ajuns, în prezent, să fie cea mai costisitoare autostradă din România raportat la prețul pe kilometru. Tronsonul Lețcani (DN28) – DN24, inclus în traseul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, este evaluat la aproximativ 770 de milioane de euro, ceea ce înseamnă 43,5 milioane de euro pentru fiecare kilometru.