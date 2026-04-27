Cea mai scumpă autostradă din România: 43 de milioane de euro pe kilometru. De ce costă atât de mult și când va fi gata

Pentru unele segmente de pe A8 s-au estimat termene de execuție până în jurul anului 2028, respectiv 2030, în funcție de lot și finanțare. Sursa foto: cnir.ro

Un segment de 17,7 kilometri din Autostrada Unirii A8 a ajuns, în prezent, să fie cea mai costisitoare autostradă din România raportat la prețul pe kilometru. Tronsonul Lețcani (DN28) – DN24, inclus în traseul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, este evaluat la aproximativ 770 de milioane de euro, ceea ce înseamnă 43,5 milioane de euro pentru fiecare kilometru. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat vineri constructorul care va realiza proiectarea și execuția celui de-al treilea tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, cu o lungime de 17,7 kilometri. Investiția este susținută financiar prin programul european SAFE, destinat proiectelor strategice și cu relevanță militară.

Tronson de pe A8, redus ca lungime, o investiție foarte mare

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul pentru lotul 3, Lețcani – DN24, în persoana constructorului spaniol FCC Construcción. Oferta acceptată este de 3,93 miliarde de lei fără TVA, adică în jur de 770 de milioane de euro. Raportat la cei 17,7 kilometri ai tronsonului, rezultă un cost mediu de 43,5 milioane de euro pe kilometru.

Motivele costului ridicat: Explicația nu este legată de lungimea traseului, ci de gradul său ridicat de dificultate tehnică. Proiectul include 6 tuneluri, 18 poduri și pasaje, precum și 2 noduri rutiere. Mai mult de jumătate din lungimea celor 17,7 kilometri va fi alcătuită din structuri speciale – viaducte, poduri și tuneluri. Doar podurile și pasajele însumează 6,74 kilometri, în timp ce tunelurile au o lungime totală de 1,57 kilometri.

› Vezi galeria foto ‹

Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu, a explicat că valoarea este influențată și de faptul că unele tuneluri vor avea trei benzi pe sens, inclusiv bandă dedicată vehiculelor grele.

"Vor fi cele mai late tuneluri de autostrăzi din România", a declarat Gabriel Budescu, adăugând că, în ultimii ani, costurile pentru proiectele mari de infrastructură au crescut semnificativ, conform sursei citate.

Constructorul și termenul de finalizare

Lotul va fi realizat de FCC Construcción, companie din Spania cu experiență în proiecte majore de infrastructură. CNIR a anunțat atribuirea contractului la începutul lunii aprilie 2026.

Durata contractului este de 46 de luni: 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție. În aceste condiții, dacă nu apar întârzieri semnificative în semnare și începerea lucrărilor, finalizarea tronsonului ar putea avea loc în jurul anului 2030.

Cu ocazia atribuirii, Gabriel Budescu a subliniat că A8 reprezintă "un proiect cu valoare strategică și europeană" și că instituția urmărește semnarea contractului "în cel mai scurt timp posibil".

De ce este justificat costul

La prima vedere, suma de 43 de milioane de euro pe kilometru poate părea exagerată pentru o autostradă în România. Totuși, nu este vorba despre un traseu simplu, de câmpie, ci despre un lot cu grad ridicat de complexitate tehnică, care include tuneluri late, numeroase structuri și noduri rutiere, într-o zonă unde relieful complică semnificativ execuția lucrărilor.

Această valoare nu devine mai ușor de acceptat, însă poate fi înțeleasă prin amploarea lucrărilor. Dacă execuția se va desfășura fără întârzieri semnificative, tronsonul din zona Iași nu va rămâne doar cel mai costisitor segment, ci și unul dintre cele mai relevante proiecte de infrastructură rutieră din estul României.

Vineri, 24 aprilie, Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că asocierea de firme controlată de antreprenorul Dorinel Umbrărescu a fost declarată câștigătoare pentru realizarea tronsonului Moțca – Târgu Frumos din Autostrada A8.

Iar miercuri, 22 aprilie, oficialii de la CNIR au transmis că a fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii – Autostrada A8, cu o distanță de 15,5 km.

Totodată, CNIR a informat că și tronsonul 2 al aceleiași autostrăzi, între Târgu Frumos și Lețcani, cu o lungime de 28,6 kilometri, va fi construit de o asociere româno-bulgară, desemnată câștigătoare marți. Valoarea contractului este de 4,57 miliarde de lei, fiind considerată cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar.