Scandal la Iași pe monumentul domnitorului Alexandru Grigore Ghica. Primăria și Direcția pentru Cultură nu se înțeleg unde să-l pună

Alexandru Ghica a fost ultimul domnitor al Moldovei. Sursă foto: Wikimedia Commons

Primăria municipiului Iași și Direcția Județeană pentru Cultură nu se înțeleg cu privire la locul în care să fie amplasat monumentul dedicat ultimului domnitor al Moldovei, Alexandru Grigore Ghica. Edilul Mihai Chirica a solicitat public oamenilor de cultură, arhitecţilor peisagişti, istoricilor să îşi exprime punctul de vedere, nemulțumit că Direcţia Judeţeană pentru Cultură a avizat amplasarea monumentului pe locul fostei statui a Ostaşului Sovietic din Parcul Expoziţiei, relatează Agerpres.

Mihai Chirica a publicat o scrisoare deschisă luni, după ce demersul de amplasare a unui monument dedicat domnitorului Alexandru Grigore Ghica, ultimul Domnitor al Principatului Moldovei, a dus la un conflict între administraţia locală şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi.



„În contextul demersurilor pe care Primăria Municipiului Iaşi le face în cadrul amplului proiect de omagiere a personalităţii domnitorului Alexandru Grigore Ghica, în zilele de 8 şi 13 mai au fost organizate două întâlniri cu factori de decizie din partea instituţiilor culturale ieşene, precum şi cu participarea unor arhitecţi şi urbanişti cu experienţă din oraşul nostru, cu scopul de a identifica un amplasament potrivit construirii monumentului dedicat ultimului Domnitor al Moldovei”, a scris primarul Iașiului.

Chirica acuză Direcția pentru Cultură de „sfidare”

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii forurilor culturale şi cu arhitecţii, au fost consemnate mai multe sugestii privind locurile în care ar putea fi ridicat ansamblul statuar.



„La finalul dialogului desfăşurat cu multiple argumente, s-au conturat două propuneri: pe spaţiul verde dintre biserica Sfântul Nicolae Domnesc şi zidul vechii Curţi Domneşti, respectiv, în lateralul Şcolii Primare Gh. Asachi, pe amplasamentul fostului Hotel Petersburg.

În condiţiile obţinerii acestui consens rezonabil, am propus, iar cei prezenţi au fost de acord, trimiterea unei adrese către Ministerul Culturii, Direcţia Patrimoniu Cultural - Serviciul Patrimoniu Mobil, Imaterial şi Monumente de For Public prin care să fie prezentate aceste două propuneri, în vederea solicitării şi obţinerii Avizului pentru unul dintre amplasamente”, se menţionează în scrisoarea deschisă.



Cele două variante urmau să fie înaintate Ministerului Culturii pentru obţinerea avizului necesar.



„Mare a fost surpriza când, în data de 20 mai, fără a mai aştepta punctul de vedere al Ministerului Culturii, conducerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi a emis un aviz pentru amplasarea monumentului dedicat domnitorului Alexandru Grigore Ghica în alveola de acces principal în Parcul Expoziţiei, în locul fostei statui a Ostaşului Sovietic.

(...) Instituţia respectivă şi-a sfidat propriul for de conducere, în speţă Ministerul Culturii, considerând probabil că deciziei acestuia nu merită a-i fi acordată atenţia necesară, punându-i astfel într-o postură penibilă pe experţii ministerului. Este o situaţie ridicolă (...)”, se menţionează în scrisoarea deschisă.

Explicațiile Direcției pentru Cultură

Directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, Bobi Apăvăloaie, a declarat, pentru Agerpres, că nu a fost eliberat un aviz, ci instituția a făcut o recomandare.



„Din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr 5 a venit această propunere. Ea nu este obligatorie. Nu este în sarcina Comisiei Judeţene pentru Cultură sau a Comisiei Zonale să impună amplasamentul unui monument de for public.

Toate deciziile Ministerului Culturii sau a Direcţiilor Judeţene sunt fundamentate prin propunerile comisiilor naţionale sau zonale de monumente istorice.

Comisia zonală întrebată fiind unde, din punct de vedere istoric, ar fi cel mai bine să fie amplasat acest monument, comisia crede că e de cuviinţă ca acest monument să fie asociat cu realizările urbanistice principale ale acestui domnitor în municipiul Iaşi: Palatul Oştirii, respectiv, aleile Alexandru Grigore Ghica Vodă, care sunt tot în Copou”, a explicat Bobi Apăvăloaie.

Rămășițele domnitor al Moldovei, aduse în țară la sfârșitul anului 2025

Sicriul cu rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857), ultimul conducător al Moldovei şi unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, a fost adus la Iaşi la sfârşitul anului 2025 graţie efortului comun al familiei Ghyka, Jandarmeriei Române şi Primăriei ieşene.



De atunci şi până în cursul zilei de marţi, 19 mai 2026, sicriul cu rămăşiţele domnitorului a fost depus într-o sală a Palatului Culturii. La acea dată, sicriul a fost mutat de la Palatul Culturii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Vasile Lupu” Iaşi, în baza unei decizii luate de familia Ghyka, cu sprijinul Jandarmeriei Române şi Primăriei Iaşi.



Municipalitatea ieşeană preciza la acel moment că sicriul va rămâne la sediul jandarmilor ieşeni până la organizarea funeraliilor naţionale şi inaugurarea monumentului dedicat domnitorului, care, potrivit primăriei, ar trebui amplasat în faţa Palatului Culturii.