Rămășițele ultimului domn al Moldovei vor fi aduse în țară. Grigore Alexandru Ghica, reînhumat cu ceremonial pentru un șef de stat

07 Noi 2025

O ceremonie de depunere a sicriului va avea loc în foaierul Operei Naționale din București. FOTO: Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova"

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse în țară, din Franța, pentru a fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, în cadrul unei ceremonii speciale, dedicate unui fost șef de stat.

O ceremonie de depunere a sicriului cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul Domn al Moldovei și una dintre personalitățile esențiale ale procesului de modernizare a Principatelor Române, va avea loc duminică, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naționale București, transmite Agerpres.

Grigore Alexandru Ghica a fost domnitor al Moldovei între 1849 și 1853 și între 1854 și 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei, înainte de Congresul de la Paris (1856) care a instaurat protectoratul marilor puteri europene în Principatele Române și care a precedat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.

Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare, moștenitorul de drept, precum și cu autoritățile franceze.

„Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Primarul Iașiului a menționat că procesiunea de reînhumare în țară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat primarul Mihai Chirica.