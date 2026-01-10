Imagini cu dinamitările de la tunelul Robești, pe secțiunea montană a Autostrăzii Sibiu-Pitești. CNAIR: Se lucrează indiferent de vreme

Lucrările pe secțiunea montantă a Autostrăzii Sibiu - Pitești continuă, indiferent de anotimp, anunță șeful CNAIR. Sursă foto: Cristian Pistol via Facebook

Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a comunicat sâmbătă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Autostrada Sibiu-Piteşti (A1): continuă lucrările pe secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an!

În ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti se desfășoară fără întrerupere.

Strategia noastră de execuţie pune accent pe punctele critice, unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate", a scris Pistol, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

La tunelul Robeşti (900 m) lucrările avansează, s-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă şi 200 de metri în cea stângă, a arătat el.

"Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menţinerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori şi 40 de utilaje.

Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranţă", a subliniat Cristian Pistol.

Șeful CNAIR: Stadiul fizic a depășit 8% pe secțiunea de 31,3 kilometri

În prezent, se pregătesc operaţiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robeşti, fluxul de materiale fiind asigurat de producţia în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton şi a confecţiilor metalice.

Pentru viaductul Boiţa, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract, a detaliat șeful CNAIR.

"Stadiul fizic a depăşit 8% pe întreaga secţiune de 31,33 km. Monitorizăm permanent şantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuţiei.

Această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate şi decontate cu celeritate.

Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă", a conchis şeful CNAIR.