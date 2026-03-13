Un municipiu din România tocmai a interzis toate jocurile de noroc și pariurile: Ceartă la primărie cu angajații care rămân fără joburi

Angajații din sălile de jocuri și pariuri s-au certat cu aleșii locali din Slatina din cauza interzicerii acestor afaceri în muncipiu. 13 martie 2026.

Slatina tocmai a interzis organizarea activităţilor de jocuri de noroc, cu excepţia celor de tip loto organizate de Loteria Română, un proiect de hotărâre în acest sens, iniţiat de primarul Mario De Mezzo, fiind aprobat vineri într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, după discuții extrem tensionate cu reprezentanții din domeniu, în special cu angajații care vor rămâne fără locurile de muncă. Este primul municipiu din ţară în care se ia o astfel de decizie.

Zeci de angajaţi şi reprezentanţi ai sălilor de jocuri de noroc din Slatina au protestat în sala de şedinţe în care a avut loc votul asupra interzicerii jocurilor de noroc în municipiu, solicitând menţinerea acestor activităţilor şi a sălilor de jocuri cu argumentul că vor rămâne fără locuri de muncă, însă aleşii locali au aprobat proiectul.

Primarul Slatinei a arătat că sălile de jocuri de noroc şi casele de pariuri vor dispărea din oraş treptat, în termen de un an, pe măsură ce nu vor mai fi reînnoite autorizaţiile.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi, am interzis desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc şi pariuri sportive în municipiul Slatina. Proiectul a fost pus în transparenţă, aşa cum cere legea. Începând de astăzi, avem o hotărâre care reglementează activitatea sălilor de jocuri şi a caselor de pariuri în sensul interzicerii funcţionării acestora în municipiul Slatina. Asta s-a întâmplat.

Hotărârea de Consiliu Local produce deja efecte, pentru că din momentul în care Ordonanţa a fost publicată, operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să prezinte la înnoirea autorizaţiei de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc (ONJN) şi o autorizaţie de funcţionare de la Slatina. Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc autorizează pentru un an de zile aceşti operatori. Sunt unii care şi-au luat autorizaţia cu o zi înainte să apară Ordonanţa în Monitorul Oficial, ei pot funcţiona până pe 24 februarie, pentru că au autorizaţie de funcţionare de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc”, a spus De Mezzo.

Cât timp au angajații din sălile de pariuri și jocuri de noroc să își găsească alte locuri de muncă

Edilul susţine că perioada de un an până la închiderea tuturor sălilor de jocuri din municipiu va permite angajaţilor acestor societăţi să îşi caute locuri de muncă.

„Pe 24 februarie, când merg la autorizare, ei trebuie să prezinte o autorizaţie de funcţionare de la Slatina, pe care nu o vor avea. Şi atunci, în acel moment, se va închide business-ul, nu va mai putea funcţiona în Slatina. Din acest punct de vedere, există o predictibilitate a operatorilor de săli de jocuri. Ei ştiu foarte bine când închid, angajaţii de acolo când le expiră contractele şi aşa mai departe.

Deci această predictibilitate este corectă şi din punct de vedere social. Pentru că oamenii ştiu că mai au trei luni de zile 'până îmi expiră trebuie să îmi găsesc de muncă'. Şi începe să îşi caute sau încep să se ocupe. În decursul unui an, deci când se va încheia anul de la apariţia Ordonanţei în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nici o sală de jocuri”, a subliniat Mario De Mezzo.

„Înţeleg că este un loc de muncă pe care îl pierd”

Primarul a reafirmat că beneficiul pentru oraş prin eliminarea sălilor de jocuri de noroc este "incomparabil mai mare" decât pierderea unor locuri de muncă de către angajaţii acestor societăţi.

„Înţeleg supărarea celor care lucrează în acest mediu şi înţeleg că este un loc de muncă pe care îl pierd. Mi s-a întâmplat şi mie de-a lungul vieţii să fiu în această situaţie şi nu este plăcut.

În acelaşi timp, responsabilitatea mea este faţă de Slatina în întregul ei, ca o comunitate. Nu faţă de o anumită categorie de oameni, angajaţii sălilor de jocuri. Iar beneficiul pentru sănătatea Municipiului Slatina este incomparabil mai mare decât situaţia temporară dificilă prin care anumiţi oameni vor trece”, a adăugat De Mezzo.

„Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli”

Primarul a mai subliniat că Slatina nu pierde bani la bugetul local prin interzicerea sălilor de jocuri de noroc pentru că taxele din aceste activităţi ajungeau la bugetul naţional.

„Astăzi, Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli. Slatina pierde un potenţial câştig. Astăzi, sălile de jocuri plătesc exclusiv la bugetul de stat naţional. Dacă reglementez şi permit funcţionarea lor în Slatina, pot să impun o taxă pe metru pătrat. Deci Slatina nu pierde niciun leu azi, pierde un potenţial câştig, sigur. Suntem în aceeaşi situaţie în care eram şi acum o lună. Nu poate nimeni să spună 'din bugetul de 100 de milioane de euro pe an, ai pierdut 10 milioane, eşti un ticălos'. Nu! Am acelaşi buget de 100 de milioane.

A, că puteam să mai am trei milioane în plus sau două sau unul? Sigur, e posibil, n-am făcut un calcul. Depinde foarte mult de suma cu care taxam metrul pătrat. Puteam, sigur. Dar prefer să ne descurcăm în continuare cu bugetul pe care-l avem şi să elimin această toxicitate din Slatina”, a explicat De Mezzo.

„Acea covrigărie s-a închis şi în locul ei a răsărit o sală de jocuri”

Potrivit acestuia, şi pentru firmele din Slatina care îşi desfăşurau activitatea în spaţii închiriate, desfiinţarea sălilor de jocuri va însemna chirii mai mici pentru spaţii şi un climat mai bun.

„Am un exemplu concret, pe bulevardul A. I. Cuza era o covrigărie, nu era vreun business extraordinar, dar hrănea oamenii, măcar era mâncare. Acea covrigărie s-a închis şi în locul ei a răsărit o sală de jocuri. Pentru că întotdeauna proprietarii acestor business-uri vor putea plăti chirii mai mari. (...)

Că e mult mai bine pentru mine ca proprietar de spaţiu să închiriez la o sală de păcănele şi să câştig 3.000 de euro pe lună decât să închiriez la o covrigărie şi să câştig 800. Dar în ecuaţia sănătăţii oraşului, din toate punctele de vedere, inclusiv economic, este o decizie corectă. Pentru că preţurile se vor regla şi calibra la valoarea corectă”, a mai explicat De Mezzo.

În referatul proiectului adoptat vineri se arată că în municipiul Slatina funcţionează, în prezent, un număr de aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc şi aproximativ 20 de agenţii de pariuri.