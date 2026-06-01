Agenții rutieri din Galați au tras pe dreapta o autospecială de Poliție care mergea cu viteză prin municipiu. Surpriza a fost uriașă

2 minute de citit Publicat la 17:16 01 Iun 2026 Modificat la 17:19 01 Iun 2026

Pollițiștii din Galați au depistat alți polițiști care circulau cu viteză și i-au tras pe dreapta. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Situație de "Cascadorii râsului" la IPJ Galați, după ce agenții din municipiu au oprit în trafic tocmai o autospecială de poliție, care circula cu o viteză peste limita admisă.

La volan se afla tot un polițist, angajat la o secție rurală din județ.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, agentul de la volan și cel aflat în dreapta le-au spus colegilor care i-au oprit că se întorceau dintr-o intervenție și se grăbeau "să finalizeze documentele".

Imaginile cu polițiștii trași pe dreapta de alți polițiști au apărut pe rețelele sociale și s-au viralizat.

După ce incidentul a devenit public, IPJ Galați a dat publicității următorul comunicat.

Comunicatul IPJ Galați: Autospeciala trasă pe dreapta se întorcea de la o intervenție

"Din primele verificări efectuate a reieșit că, la data de 31 mai 2026, polițiști din cadrul Biroului Rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, au depistat în trafic o autospecială de poliție aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula în municipiul Galați cu o viteză peste limita legală admisă.

Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.

Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat.

La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de concluziile rezultate."

IPJ Galați a mai comunicat că "tratează cu maximă seriozitate orice situație care vizează respectarea normelor legale și a obligațiilor profesionale de către personalul propriu și va asigura informarea opiniei publice cu privire la rezultatul verificărilor".

Polițiștii din Galați au un istoric de amendare a colegilor vitezomani

Nu e prima dată când polițiștii din Galați sunt opriți și sancționați în trafic.

În aprilie anul curent, un agent de 26 de ani, care lucrează în cadrul Biroului Rutier din Galați, a fost depistat în timp ce mergea cu 121 de kilometri pe oră prin localitatea Vârlezi.

Polițistul era în timpul liber și cu autoturismul personal.

El a fost tras pe dreapta de un echipaj de la Rutieră și, în condițiile în care a depășit viteza legală cu 71 de km/h, a fost amendat cu 1.800 de lei și i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.

În legătură cu acest din urmă incident, conducerea IPJ Galați a comunicat că "prevederile legale li se aplică în mod egal tuturor participanților la trafic".