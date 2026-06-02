O nouă campanie de donare de sânge, pe 4 iunie, la Primăria Capitalei. Cum te poți înscrie

Primăria Capitalei organizează joi, 4 iunie, o nouă campanie de donare de sânge, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, a anunţat administratorul public al Municipiului Bucureşti, Lucian Judele. Acţiunea se va desfăşura între orele 08:30 şi 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Persoanele care doresc să doneze sânge se pot înscrie pe pagina: doneaza-sange.pmb.ro/04-06-2026.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Lucian Judele a subliniat importanţa gestului de a dona sânge, amintind că o singură donare poate salva până la trei vieţi.

"Ţi s-a întâmplat vreodată să-ţi sune telefonul şi să afli că o rudă, un prieten sau cineva foarte drag are nevoie urgentă de sânge? Acea secundă în care îngheţi. Când nu mai contează nimic altceva. Când ai da orice. Mulţi dintre noi au trăit-o. Şi în momentul ăla, singurul lucru care contează e că cineva, undeva, a donat înainte să fie nevoie. Un necunoscut care a salvat acea persoană. Şi tu poţi fi acel om pentru altcineva", precizează administratorul public.

Donatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- vârsta între 18 şi 60 ani;

- greutate mai mare de 50 kg;

- puls regulat: 60-100 bătăi/minut şi tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

- să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale;

- în cazul femeilor, să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;

- să nu aibă un istoric medical de: hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste 6 dioptrii, cancer.