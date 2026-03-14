Asfalt surpat pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Craterul are 1 metru pătrat, traficul e restricționat

<1 minut de citit Publicat la 11:29 14 Mar 2026 Modificat la 12:22 14 Mar 2026

Asfalt surpat pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Foto: Antena 3 CNN

Traficul a fost restricționat sâmbătă, pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală, după ce în mijlocul străzii a apărut o groapă de circa un metru pătrat.

Potrivit Brigăzii Rutiere, având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricționat traficul pe Șoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

În acest context, s-a impus intervenția imediată a Companiei Municipale Termoenergetica, fiind afectată o porțiune de aproximativ 1 metru pătrat pe Șoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecției cu Bulevardul Camil Ressu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.