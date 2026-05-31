Peter Magyar a anunțat că se întâlnește cu președintele Ungariei în ziua în care expiră ultimatumul pe care i l-a dat pentru demisie

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 23:53 31 Mai 2026 Modificat la 23:54 31 Mai 2026
peter magyar si tamas sulyok isi strang mana in parlamentul de la budapesta in ziua in care e investit guvernul magyar
Foto: Getty Images

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat că îi va face o vizită preşedintelui ţării, Tamas Sulyok, luni dimineaţă, după ce termenul limită pentru demisia acestuia expiră, relatează Agerpres. 

„Termenul limită pentru demisie expiră astăzi la miezul nopţii. Ministrul justiţiei şi cu mine îl vom vizita pe preşedintele Tamas Sulyok la ora 8:00 dimineaţa, luni”, a spus Magyar, potrivit agenției MTI. 

După ce a obţinut o victorie zdrobitoare la alegerile din 12 aprilie, Magyar i-a cerut lui Sulyok, precum şi altor oficiali numiţi sub guvernul precedent condus de formaţiunile Fidesz-KDNP să demisioneze până pe 31 mai.

Magyar i-a cerut demisia lui Sulyok când au stat față în față, la Palatul Prezidențial, la trei zile după ce a câștigat alegerile.

 „I-am reiterat că, în opinia mea și a poporului ungar, este nedemn să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, incapabil să asigure respectarea legii”, a declarat premierul ungar. 

Vineri, Sulyok a declarat că a solicitat Comisiei de la Veneţia să evalueze constituţionalitatea apelurilor la demisia sa.

