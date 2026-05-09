Péter Magyar a depus jurământul de premier al Ungariei. Se încheie era Viktor Orbán, după 16 ani de putere

Liderul pro-european de centru-dreapta Péter Magyar a depus jurământul de prim-ministru al Ungariei, marcând încheierea oficială a celor 16 ani de putere ai lui Viktor Orbán, scrie The Guardian.

Ceremonia de sâmbătă – în cadrul căreia Magyar i-a invitat pe oameni să i se alăture pentru „a scrie împreună istoria Ungariei” și „a păși prin poarta schimbării de regim” – vine la o lună după ce partidul său de opoziție, Tisza, a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare.

Rezultatul a declanșat un val de bucurie în Budapesta și nu numai, într-un moment în care Orbán și mișcarea sa populistă și naționalistă fuseseră ridicate de extrema dreaptă internațională ca model de urmat.

Încă de dimineață, oamenii au început să se adune în piața din fața Parlamentului neogotic al țării, urmărind sesiunea inaugurală transmisă pe ecrane mari. La fiecare apariție a lui Magyar, mulțimea a izbucnit în urale, în timp ce unii i-au huiduit pe parlamentarii Fidesz și pe cei ai partidului de extremă dreapta Patria Noastră.

Mulți dintre cei prezenți călătoriseră ore întregi ca să ajungă acolo. „E prima dată când simt că e bine să fii ungar”, a spus Erzsébet Medve, 68 de ani, venită din Miskolc, în nord-estul Ungariei. „Simt că aș putea plânge.”

Profesoară de meserie, ea privise cu frustrare cum Orbán și guvernul Fidesz lăsau sistemul de învățământ fără fonduri. „Guvernul avea destui bani, dar nu i-a cheltuit acolo.”

Alături de ea, Marianna Szűcs, 70 de ani, a spus că speră ca Ungaria să devină o țară în care se poate trăi mai bine. „Acum simțim că și copiii și nepoții noștri au un viitor aici.”

În timp ce vorbea, mulțimea din spatele ei a izbucnit în urale când proaspăt aleasa președintă a Camerei, Ágnes Forsthoffer, a anunțat că steagul UE va fi readus în clădire, după ce fusese dat jos de Fidesz în 2014.

Szűcs a povestit că doi dintre copiii ei fuseseră nevoiți să plece din țară. Amândoi își pierduseră locurile de muncă, aparent după ce ea criticase public guvernul Fidesz. „Acum sperăm că vor putea veni acasă.”

Victoria zdrobitoare – Tisza a câștigat 141 de mandate din cele 199 din parlament – a fost un rezultat uluitor pentru Magyar, care până de curând fusese un fost membru puțin cunoscut al elitei Fidesz. A intrat în atenția publică la începutul lui 2024, după ce s-a întors împotriva partidului, dezvăluind mecanismele interne ale unui sistem pe care l-a descris drept putred și acuzând oficialii că și-au extins puterea și averile pe seama ungurilor de rând.

Noul parlament marchează prima dată de la democratizarea țării, în 1990, când Orbán – a cărui carieră de decenii l-a purtat de la militant pro-democrație la o figură apropiată Rusiei, adulată de mișcarea MAGA din SUA – nu va avea un loc în legislativ.

La sfârșitul lunii trecute, Orbán, 62 de ani, a declarat că se va concentra pe reorganizarea mișcării sale populiste și naționaliste de dreapta.

Magyar, 45 de ani, a promis că va folosi majoritatea confortabilă pentru a demonta sistemele construite de Orbán, care umpluse justiția, presa și aparatul de stat cu loialiști, în încercarea de a transforma Ungaria într-un „laborator al iliberalismului”.

Dincolo de granițele țării, Magyar a promis și reconstruirea relației de mult tensionate a Ungariei cu UE și colaborarea cu blocul comunitar pentru deblocarea miliardelor de euro din fonduri europene înghețate.

Indicii ale acestei schimbări au fost presărate simbolic în programul ceremoniei de sâmbătă: au răsunat mai multe imnuri, omagiu adus apartenenței Ungariei la UE, minorității rome semnificative și etnicilor maghiari din țările vecine, iar avocatul Vilmos Kátai-Németh a devenit primul ministru cu deficiențe de vedere din istoria țării, preluând portofoliul afacerilor sociale și familiei. Peste un sfert dintre parlamentari sunt femei – un record în istoria postcomunistă a Ungariei.

A fost un ecou al acțiunilor întreprinse de Magyar în săptămânile de după alegeri, prin care a încercat să sublinieze sfârșitul a ceea ce a numit „coșmarul de două decenii” al Ungariei: a anunțat suspendarea emisiunilor de la televiziunea de stat care funcționa ca portavoce a lui Orbán, le-a cerut numiților din era Orbán să demisioneze, s-a întâlnit de două ori cu oficiali UE și a returnat milioanele de forinți donați de un susținător cu legături cu Orbán.

Sarcina lui Magyar și a guvernului său este una enormă. Promisiunile de a repara serviciile publice aflate în ruină se vor lovi de economia stagnantă a țării și de un deficit bugetar încăpățânat de mare. Rămâne, totodată, de văzut cum vor reacționa la schimbare numeroșii loialiști ai lui Orbán din presă, mediul academic și justiție.

Cu toate acestea, atmosfera de sâmbătă a fost una de sărbătoare, cu oameni veniți din toată Ungaria pentru a marca un moment crucial din istoria țării. La un stand Tisza, lumea stătea la coadă pentru articole cu sigla partidului, în timp ce alții se plimbau fluturând steaguri ungurești.

Chiar dacă partidele de centru-stânga și cele liberale vor lipsi pentru prima dată din parlament din 1990, primarul liberal al Budapestei s-a grăbit să îi cheme pe unguri să se unească pentru a marca sfârșitul dominației Fidesz și a-i saluta pe cei care se opuseseră de mult timp sistemului.

„Profesori concediați, civili și jurnaliști umiliți, biserici mici distruse”, a scris pe rețelele sociale Gergely Karácsony, aflat de mult în conflict cu Orbán. „Putem în sfârșit să lăsăm în urmă această eră – dar mai întâi, să ne amintim de eroii de zi cu zi și să ne exprimăm gratitudinea printr-un adio adresat sistemului.”