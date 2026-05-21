Peter Magyar schimbă constituția Ungariei ca Viktor Orban să nu mai fie niciodată premier

3 minute de citit Publicat la 23:51 21 Mai 2026 Modificat la 23:51 21 Mai 2026

roiectul de amendament urmează să fie discutat săptămâna viitoare, când se va întruni adunarea națională. Foto: Getty Images

Noul guvern al Ungariei, condus de Péter Magyar, a propus un amendament constituțional care ar limita mandatul prim-miniștrilor la maximum opt ani, interzicându-i practic lui Viktor Orbán revenirea în funcție, potrivit The Guardian.

Proiectul de amendament a fost depus miercuri și a marcat primul pas al lui Magyar și al partidului său, Tisza, în modificarea unei constituții care a fost rescrisă unilateral de peste 12 ori, în timpul guvernării Orbán.

În timpul celor peste doi ani de campanie electorală ai lui Magyar, acesta a promis în repetate rânduri că va introduce limite de mandate, descriindu-le ca parte a unui efort mai amplu de a restabili controalele și echilibrul democratic al țării.

În timp ce partidul său își sărbătorea victoria zdrobitoare la alegerile de luna trecută, analiștii s-au grăbit să spună că noul guvern se confruntă cu o sarcină dificilă în reconstrucția serviciilor publice care se prăbușesc și a unei economii stagnante, agravată de numeroșii loialiști Fidesz care rămân în stat, în mass-media și în sistemul judiciar.

Proiectul de amendament pare a fi o încercare de a evita amenințarea ca Orbán să profite de situație pentru a reveni în forță, afirmând că limitele de mandate sunt „esențiale” pentru restabilirea statului de drept. „O persoană care a ocupat funcția de prim-ministru pentru un total de cel puțin opt ani, inclusiv întreruperi, nu poate fi aleasă prim-ministru”, se arată în document.

Calculul s-ar aplica tuturor mandatelor de prim-ministru deținute de la democratizarea țării în 1990, ceea ce înseamnă că Orbán, care a ocupat cinci mandate de prim-ministru din 1998, însumând 20 de ani la putere, ar fi exclus. Amendamentul este însă departe de a fi infailibil, deoarece orice viitor lider cu o majoritate de două treimi sau o supermajoritate ar putea depune un amendament pentru a-și prelungi mandatul la putere.

O altă prevedere din proiectul de amendament, care se așteaptă să fie adoptat având în vedere supermajoritatea lui Tisza în parlament, deschide calea pentru dizolvarea controversatului birou de protecție a suveranității.

Lansat în ultimii ani de putere ai lui Orbán, biroul a fost acuzat pe scară largă că încearcă să-i înăbușe pe criticii guvernului său, permițând serviciilor de informații din Ungaria să acceseze informații despre persoane și organizații fără supraveghere judiciară.

În timp ce noul guvern se grăbește să deblocheze miliarde din fondurile UE înghețate, proiectul de amendament abordează, de asemenea, un punct de fricțiune de lungă durată cu blocul comunitar, recuperând fundațiile care, în timpul lui Orbán, au fost folosite pentru a menține aproape două duzini de universități și grupuri de reflecție precum Colegiul Mathias Corvinus.

Sub guvernul anterior, consiliilor de administrație ale fundațiilor, multe dintre ele formate din loialiști ai lui Orbán, li s-a încredințat controlul complet asupra acestor active. Acest lucru „a eliminat controlul democratic” asupra acestor active publice și a dus la un „abuz de putere legislativă”, se arată în proiectul de amendament.

Propunerea prevede că statul ar putea dizolva aceste fundații. „Amendamentul clarifică faptul că, deși fundațiile...sunt entități private, activele lor sunt naționale”, se arată în document.

Proiectul de amendament urmează să fie discutat săptămâna viitoare, când se va întruni adunarea națională.

În săptămânile care au urmat victoriei sale electorale, Magyar a încercat să sublinieze ruptura guvernului său față de trecut, promițând să suspende emisiunile care au funcționat ca purtătoare de cuvânt ale lui Orbán, cerând demisia persoanelor numite în funcție de guvernul Orbán și cerându-și scuze profesorilor, jurnaliștilor și personalităților publice care au fost defăimați de stat în timpul mandatului lui Orbán.

Guvernul său a precizat, de asemenea, că această schimbare drastică se aplică și relațiilor externe. La mijlocul lunii mai, noul ministru de externe, Anita Orbán, a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Ungaria din cauza unui atac masiv cu drone în Ucraina, marcând o inversare a relațiilor cu Moscova.