„S-a terminat, tovarășe”. Prima mișcare anti-Putin a lui Peter Magyar. Ambasadorul rus la Budapesta a fost convocat la MAE ungar

2 minute de citit Publicat la 16:30 14 Mai 2026 Modificat la 16:30 14 Mai 2026

Ambasadorul Evgeny Stanislavov a părăsit sediul MAE la mai puțin de 30 de minute de la sosirea sa. Foto: Profimedia Images

Ambasadorul Rusiei în Ungaria a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe de la Budapesta, după un atac masiv cu drone al rușilor în apropierea graniței Ungariei cu Ucraina. Gestul diplomatic reprezintă un exemplu clar că relațiile Ungariei cu Federația Rusă s-au schimbat radical de când Viktor Orban nu mai este la putere și premierul Péter Magyar și-a preluat mandatul, relatează Associated Press.

Ambasadorul Evgeny Stanislavov a părăsit sediul MAE la mai puțin de 30 de minute de la sosirea sa în urma unei convocări oficiale. Diplomatul rus a discutat cu ministrul de externe Anita Orbán, după ce rușii au lansat un atac masiv asupra regiunii ucrainene Transcarpatia, acolo unde se află o importantă minoritate maghiară.

„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că atacă acum Transcarpatia, locul unde trăiește minoritatea maghiară.

Am subliniat că Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru o încetare imediată a focului și pentru un sfârșit pașnic și durabil al războiului cât mai curând posibil”, a declarat Anita Orbán într-o postare pe rețelele sociale după întâlnire.

Guvernul rus nu a transmis niciun punct de vedere privind convocarea.

Când ambasadorul a părăsit clădirea Ministerului de Externe de pe malul Dunării, un activist i-a strigat în limba maghiară: „S-a terminat, tovarășe!”, potrivit AP.

Rusia a lansat cel puțin 800 de drone într-un bombardament masiv desfășurat în timpul zilei, miercuri, care a vizat aproximativ 20 de regiuni din Ucraina, inclusiv Transcarpatia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și zeci rănite, inclusiv copii. Atacul, care a durat ore întregi, a fost unul dintre cele mai lungi lansate de Moscova în războiul ajuns acum în al cincilea an.

Volodimir Zelenski a salutat gestul MAE ungar, despre care a spus că transmite un „mesaj important”, și i-a mulțumit lui Magyar pentru declarațiile sale.

„Moscova s-a arătat din nou a fi o amenințare comună nu doar pentru Ucraina, ci și pentru țările vecine și pentru Europa în ansamblu”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Convocarea ambasadorului rus la MAE marchează o schimbare spectaculoasă după ani de relații strânse între Ungaria, țară membră atât a Uniunii Europene, cât și a NATO, și Moscova, chiar și după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

În martie, ambasadorul Stanislavov a publicat pe Facebook o scrisoare deschisă adresată lui Magyar, în care nega implicarea Moscovei în sprijinirea vechiului aliat al Kremlinului, Orbán.

„Nu merită să-i speriați pe unguri cu amenințări rusești imaginare”, a scris el. „Ambasada are obiective clare: să asigure menținerea unor relații bilaterale normale, să dezvolte cooperarea reciproc avantajoasă acolo unde este posibil în actuala situație și să protejeze interesele cetățenilor Rusiei și Ungariei.”

După ce l-a învins pe Orbán într-un vot istoric în aprilie, Magyar a promis să anuleze o mare parte din moștenirea construită în cei 16 ani ai lui Orbán la putere.

Noul premier ungar a anunțat joi că desființează două structuri de guvernare de criză din Ungaria, create ca răspuns la războiul din Ucraina și la pandemia de COVID.

Orbán declarase „stare de pericol” în 2022, după invazia totală a Ucrainei de către Rusia, iar partidul său, Fidesz, îi acordase puteri executive extraordinare în timpul pandemiei de COVID din 2020. Ambele măsuri i-au consolidat puterea și au dus la critici ample privind regresul democratic.

„Ne întoarcem la normalitate”, a scris Magyar într-o postare pe rețelele sociale. „Începând de astăzi, după patru ani, starea de urgență de război din Ungaria ia sfârșit, iar odată cu ea punem capăt și guvernării de urgență prin decrete introdusă de guvernul Orbán acum șase ani.”