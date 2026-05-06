Ungaria a returnat Ucrainei cele 35 de milioane de euro și aurul confiscat în martie de Viktor Orban. Reacția lui Zelenski

Volodimir Zelenski a anunțat că banii și aurul confiscate de guvernul Orban au ajuns în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Noul premier desemnat maghiar Peter Magyar a returnat Ucrainei cele 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur confiscate în martie de fostul guvern Viktor Orban, după ce autoritățile maghiare au interceptat un transport de bunuri transportate din Austria spre Ucraina, gest care a provocat un scandal diplomatic între Budapesta și Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit autorităților maghiare.

„Azi s-a făcut un important pas în relațiile cu Ungaria - fondurile și bunurile Oschadbank care fuseseră confiscate de serviciile speciale maghiare în luna martie au fost returnate. Cu acea ocazie, partea maghiară a reținut în mod ilegal pe ofițerii ucraineni care supravegheau transportul de bani. Aceștia au fost aduși acasă mai devreme, iar acum și banii și bunurile se află integral în Ucraina. Sunt recunosctăro Ungariei pentru abordarea sa constructivă și acest gest civilizat”, a spus Zelenski, într-o postare publicată miercuri pe contul său de Twitter.

An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026

În luna martie a izbucnit un scandal diplomatic între Ucraina și Ungaria, după ce guvernul de la Kiev a acuzat guvernul maghiar condus de premierului de atunci, Viktor Orban, că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene la Budapesta.

„La Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni", toţi angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, a scris, la acel moment, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X.

„Acesta este terorism de stat şi extorcare" comisă de Ungaria, a denunţat ministrul, afirmând că a trimis deja o notă oficială prin care solicită "eliberarea imediată" a compatrioţilor săi.

Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale transportau „35 de milioane de euro şi 9 kg de aur” de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu reglementările internaţionale de transport şi procedurile vamale europene în vigoare”.