Zelenski, pentru Antena 3 CNN: Am discutat 2 ore despre securitatea regională. Liderii recunosc că Rusia nu câştigă acest război

1 minut de citit Publicat la 18:30 13 Mai 2026 Modificat la 18:36 13 Mai 2026

De asemenea, liderul de la Kiev i-a mulţumit lui Nicuşor Dan pentru organizarea acestui summit.

"Îi mulţumesc preşedintelui Dan şi echipei sale pentru acest summit şi pentru invitaţie. Cred că astăzi a fost o întâlnire incredibil de bună, foarte constructivă. Am vorbit aproximativ 2 ore despre securitatea regională, despre lucrurile extraordinare pe care le putem face. Iar liderii recunosc acum că Rusia nu câştigă acest război", a afirmat Zelenski pentru Antena 3 CNN.

Declaraţia comună care s-a semnat la Bucureşti

Ungaria s-a abținut joi de la semnarea unei declarații comune a summitului B9 și al Aliaților Nordici de la București, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Documentul menționează amenințările și provocările „profunde” la adresa securității reprezentate de Rusia și subliniază atingerea angajamentului de 5% din PIB acordat cheltuielilor pentru apărare..

Aliații condamnă, în același timp, acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de pe Flancul Estic al NATO realizate de către Rusia.

De asemnea, „aliații B9 și Nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și ne reafirmăm sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional”.