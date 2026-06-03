Atacantul-vedetă al Elveţiei, Breel Embolo, nu a fost lăsat să intre în SUA înaintea Cupei Mondiale

Breel Embolo. sursa foto: Hepta

Pregătirile Elveţiei pentru Cupa Mondială au primit o lovitură marţi, după ce atacantul Breel Embolo a fost nevoit să rămână acasă, în urma unei decizii de ultim moment a autorităţilor americane de a-i reanaliza dreptul de a călători, scrie Politico.

Federaţia Elveţiană de Fotbal a transmis că a fost anunţată cu doar câteva ore înainte ca echipa să plece că autorizaţia de călătorie ESTA a lui Embolo fusese trecută printr-o verificare suplimentară.

„Din păcate, Breel Embolo nu poate călători în acest moment în Statele Unite alături de echipă”, a transmis federaţia într-un comunicat de presă. „Autorizaţia lui ESTA fusese aprobată până în această dimineaţă. Însă, la ora 10:30, am fost informaţi că cererea lui ESTA a fost trecută printr-o verificare suplimentară”.

Atacantul, care evoluează la clubul francez Stade Rennais, a mai avut probleme cu legea în trecut. În 2023, un tribunal elveţian l-a condamnat pentru ameninţări la adresa unei persoane, fapte comise pe când avea 21 de ani. Apelul fotbalistului a fost respins în septembrie anul trecut.

Cu toate acestea, el a mai călătorit în SUA după această condamnare, ba chiar a şi marcat un gol atunci când Elveţia a învins naţionala masculină a Statelor Unite cu 4-0, în iunie 2025, în Tennessee.

Presa elveţiană a relatat că cererea fusese aprobată iniţial, înainte de a fi supusă verificării. Alte relatări spun că Embolo, acum în vârstă de 29 de ani, a fost văzut aşteptând tensionat în holul hotelului echipei de lângă aeroportul din Zürich, cu câteva ore înainte de decolare, dând autografe fanilor.

Problema ESTA i-ar putea pune pe jar şi pe alţi jucători, membri ai staffului sau suporteri cu antecedente penale, în privinţa intrării în SUA, ţară care găzduieşte ediţia masculină a prestigiosului turneu împreună cu Canada şi Mexic.

Naţionala Iranului se confruntă deja cu dificultăţi logistice legate de participare, printre care aprobarea vizelor pentru jucători şi membrii staffului, şi şi-a mutat baza de pregătire în Mexic, deşi urmează să dispute toate meciurile pe teritoriul american.

Şi suporteri din mai multe ţări au reclamat dificultăţi în obţinerea aprobării de a intra în Statele Unite.

Elveţia îşi începe campania la Cupa Mondială pe 13 iunie, cu un meci împotriva Qatarului, la San Francisco. Celelalte două echipe din grupă sunt Canada şi Bosnia şi Herţegovina. Embolo a strâns 86 de selecţii la naţională, pentru care a marcat 24 de goluri.

Contul de Instagram al echipei a postat marţi o fotografie cu jucătorii la bordul avionului, însoţită de mesajul: „Un loc rămas gol, dar nu pentru mult timp. Ne vedem curând, @breelembolo97”.

Departamentul american pentru Securitate Internă, Departamentul de Stat al SUA şi Federaţia Elveţiană de Fotbal nu au răspuns solicitărilor presei.