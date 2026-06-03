Colegiul Medicilor cere menținerea sporului de 100% pentru gărzi și critică proiectul Legii salarizării

Colegiul Medicilor din România propune un set de modificări precum creşterea coeficienţilor de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor . sursă foto: Getty Images

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România susțin că forma actuală a proiectului Legii salarizării nu reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activităţii desfăşurate, durata şi exigenţele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar şi impactul social major al actului medical, potrivit Agerpres.

"Considerăm că finalizarea etapei de consultare publică desfăşurate la Ministerul Sănătăţii în data de 27 mai 2026, fără solicitarea unui punct de vedere de la Colegiul Medicilor din România, nu contribuie la consolidarea unui dialog instituţional bazat pe transparenţă, reprezentativitate şi colaborare constructivă", afirmă CMR.

Potrivit CMR, viitorul act normativ este necesar să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare: legalitatea, nediscriminarea şi stimularea performanţei profesionale.

În acest context, Colegiul Medicilor din România propune un set de modificări precum creşterea coeficienţilor de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor - medic, medic rezident, medic specialist şi medic primar -, menţinerea sporului de 100% pentru gărzile efectuate în weekend şi în perioada sărbătorilor legale, evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră.

"Adresăm tuturor colegilor noştri un apel la unitate şi solidaritate profesională. Colegiul Medicilor din România este şi va rămâne un partener activ în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale tuturor medicilor, indiferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea: în cabinete, în ambulatoriu sau în unităţi spitaliceşti. Facem apel la unitate, echilibru şi fermitate, deoarece doar printr-o voce comună putem susţine recunoaşterea corectă a responsabilităţii, competenţei şi performanţei profesionale pe care medicii o construiesc de-a lungul întregii cariere", subliniază CMR.

Noua lege a salarizării, publicată luni de Mnisterul Muncii, a provocat reacții dure din partea Federaţiei Sanitas din România, care a anunțat proteste de amploare. Reprezentanții sindicali spun că legea este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă” pentru angajații din sănătate și asistență socială și acuză Guvernul că aignorat variantele negociate în ultimii doi ani cu partenerii sociali.