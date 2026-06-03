Copiii tratați în cadrul misiunilor cardiopediatrice SANADOR și Fundația Mereu Aproape, reîntâlnire cu cei care le-au schimbat viața

Foto: Fundația Mereu Aproape

Zâmbete largi, îmbrățișări strânse și lacrimi de bucurie au umplut astăzi sala în care Fundația Mereu Aproape și Spitalul Clinic SANADOR au reunit o parte din copiii salvați prin intervenții cardiace complexe cu medici care le-au redat șansa la viață.

A fost o întâlnire încărcată de emoție, în care micii pacienți au revenit în brațele celor care le-au “reparat” inimile.

“În clipa în care am intrat în această încăpere și m-am uitat în ochii copiilor care se află aici, parte dintre cei 81 pe care am reușit să îi vindecăm cu ajutorul celor care au donat la numărul de SMS 8848, în Fondul de solidaritate al Fundației Mereu Aproape, mi-am dat seama că nimic altceva nu mai contează. Faptul că ei trăiesc și se joacă este tot ce contează pentru mine. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta, dumneavoastră, medicilor, și donatorilor fundației!”, a spus Alessandra Stoicescu, președintele Fundației Mereu Aproape.

În România, între 1.200 și 1.500 de copii se nasc anual cu malformații cardiace congenitale. Pentru mulți dintre ei, timpul este un adversar nemilos, iar accesul rapid la tratament poate decide totul. Din păcate, doar jumătate ajung la operațiile necesare în timp util, în sistemul public. Pentru că România are doar două centre de stat în care inimi de copii sunt operate constant.

“Acești copii, care au avut grave probleme cardiace, odată ce au fost operați și tratați corespunzător, au aceeași speranță de viață ca un copil complet sănătos. Nu ne putem permite ca în fiecare an să pierdem peste 1.000 de copii, fiindcă nu au fost tratați corespunzător. Anual sunt mai bine de 1.000 de copii care trebuie să se integreze rapid în cotidianul noastru. Și ei pot fi integrați rapid!”, a declarat Prof. Dr. Victor Costache, Șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din Spitalul Clinic SANADOR.

Pentru a mai reduce din lista copiilor care așteaptă operațiile salvatoare, în 2023, Fundația Mereu Aproape a decis să susțină financiar programul de misiuni cardiopediatrice din Spitalul Clinic SANADOR. În scurt timp, colaborarea fundației cu echipa coordonată de Prof. Dr Victor Costache a devenit o punte către viață.

“Aceste misiuni cardiopediatrice arată cât de important este ca un copil cu malformație cardiacă congenitală să aibă acces la tratament specializat, la timp, în țară și aproape de familie. La SANADOR, astfel de cazuri complexe sunt abordate de echipe multidisciplinare, cu sprijinul infrastructurii medicale necesare pentru intervenții de înaltă complexitate. Prin parteneriatul cu Fundația Mereu Aproape, am putut oferi mai multor copii șansa la tratamentul de care aveau nevoie și la o viață mai bună.”, a subliniat Dr. Doris Andronescu, Director General SANADOR.

În trei ani, 81 de inimi au fost salvate de echipe medicale formate din specialiști români și internaționali, unite de aceeași misiune: să ofere o șansă acolo unde părea că nu mai există niciuna.

Iar rezultatele măsurate în cifre ale misiunilor cardiopediatrice, acestea vorbesc de la sine: în 3 ani, avem 81 de inimi salvate, dintre care 3 ale unor bebeluși de 3 luni, aceștia fiind cei mai mici pacienți. Mai putem număra 26 de inimioare sub un an “reparate”. Sunt 50 de intervenții pe cord deschis și 31 de intervenții cardiovasculare intervenționale.

Evenimentul de azi a fost o celebrare a vieții. Părinți care altădată trăiau cu teama că își pot pierde copilul au povestit despre drumul lor, despre nopțile nedormite, despre speranța care a revenit odată cu vestea că există o soluție. Iar medicii au retrăit, alături de ei, momentele în care fiecare bătaie de inimă câștigată a însemnat o victorie.

“Au trecut 6 luni de la operație și Miruna este acum bine, este un copil sănătos, inima ei e în parametrii și totul e perfect normal. Mulțumesc mult pentru ajutorul acordat pentru a ne face copiii bine! Cu ajutorul dumneavoastră, Miruna a avut acces la medici specialiști, profesioniști dedicați și responsabili, formați în zeci de ani de studiu și practică, pentru a putea realiza asemenea intervenții de mare precizie. Vă mulțumesc încă o dată și vă port un profund respect!”, a spus Ciprian Nuță, tatăl Mirunei, o fetiță de 12 ani din Timișoara, operată la finele anului trecut.

La eveniment au participat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR, Alessandra Stoicescu, președintele Fundației Mereu Aproape, Conf. Dr. Doru Herghelegiu, director al Spitalului Clinic SANADOR, Dr. Bogdan Martian, Director Medical Spitalul Clinic SANADOR, Prof. Dr. Victor Costache, Șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară, Dr. Mihai Chiloflischi, medic primar ATI - Chirurgie Cardiovasculară, și Dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică.

Iar misiunile cardiopediatrice SANADOR, susținute de Fundația Mereu Aproape, nu se opresc aici. În această săptămână, o nouă echipă multidisciplinară va opera pe cord deschis alți trei copii cu malformații cardiace congenitale grave.

Parteneriatul dintre SANADOR și Fundația Mereu Aproape demonstrează că, atunci când medicina de excelență se întâlnește cu solidaritatea, destinele micilor pacienți pot fi schimbate. Iar inimile acestor copii sunt dovada vie. Pentru că fiecare inimă contează!