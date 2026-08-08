Ucraina anunță că a lovit 12 nave din flota-fantomă rusă în Marea Neagră și Marea Azov

1 minut de citit Publicat la 16:13 08 Aug 2026 Modificat la 16:13 08 Aug 2026

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Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit 12 nave din flota-fantomă rusă în Marea Neagră și Marea Azov în ultima săptămână, au anunțat, sâmbătă, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

Loviturile vin după ce Ucraina a lansat în iulie Operațiunea Molocina, o campanie ce vizează flota-fantomă a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov, în încercarea de a strânge lațul în jurul peninsulei Crimeea, aflată sub ocupație rusă.

De la începutul operațiunii, pe 6 iulie, dronele ucrainene au lovit 218 nave din flota-fantomă rusă, dintre care 134 în Marea Azov și 84 în Marea Neagră, potrivit Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot.

Atacurile din august, care au lovit cele 12 nave, au fost efectuate de Brigada Magyar's Birds, condusă de comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, de Brigada K-2 și de Regimentul Raid, potrivit raportului.

Publicația Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații. Până la momentul publicării, Moscova nu făcuse niciun comentariu. Ministerul rus al Apărării a susținut pe 8 august că a doborât peste noapte 83 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Mării Azov.

„Operațiunea Molocina continuă”, au transmis Forțele pentru Sisteme Fără Pilot într-o postare pe Telegram.

Raportul apare în momentul în care Ucraina își intensifică loviturile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Crimeei ocupate și în întreaga zonă a Mării Negre și a Mării Azov, pentru a izola peninsula și a perturba rute militare esențiale.

„Vom izola Crimeea în viitorul apropiat”, a declarat pentru Reuters, în iunie, Brovdi, cunoscut sub indicativul „Magyar”.

Rusia se bazează pe așa-numita flotă-fantomă, formată în mare parte din petroliere vechi care navighează sub pavilioane de complezență, pentru a-și exporta petrolul, eludând sancțiunile internaționale, embargourile și plafonul de preț impus de G7.

Această flotă permite Kremlinului să își mențină veniturile din petrol și să continue finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului rus și din zonele ocupate de Rusia, în efortul de a submina treptat capacitatea Moscovei de a-și continua războiul.

Efectul loviturilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra capacității militare a Rusiei pe front rămâne neclar.