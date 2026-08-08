Infantino, acuzat că şi-ar fi promovat amanta la UEFA. Ca să plece, forul i-ar fi plătit femeii compensaţii şi taxe de şcolarizare

Infantino, acuzat că şi-ar fi promovat amanta la UEFA când lucra pentru forul european. Foto: Profimedia

UEFA ar fi plătit o sumă de bani unei femei despre care se crede că era amanta lui Gianni Infantino pe vremea când acesta ocupa funcţia de secretar general al organizaţie fotbalistice europene, potrivit unei informaţii publicate sâmbătă de ziarul britanic The Telegraph, notează Agerpres.

Infantino, actualul preşedinte FIFA, a calificat informaţia drept "categoric falsă'.

Potrivit ziarului, Infantino a promovat-o pe femeia respectivă într-un post de conducere superior, în timpul activităţii sale la UEFA, din 2000 până în 2016, menţinând în acelaşi timp o relaţie cu ea. De asemenea, s-a asigurat că aceasta a primit un pachet de compensaţii atunci când a părăsit organizaţia.

De altfel, UEFA continuă să ameninţe cu boicotarea Cupei Mondiale, deşi Infantino s-a scuzat că a vrut să vândă acţiuni ale competiţiei.

Femeia ar fi plecat de la UEFA cu compensaţii

Surse citate de The Telegraph au indicat că preşedintele de atunci UEFA, Michel Platini, l-a confruntat pe Infantino cu privire la presupusa aventură şi s-a ajuns la un acord pentru demisia femeii respective în schimbul unei plăţi de "cel puţin şase cifre" plus taxele de şcolarizare pentru un program de MBA care costă 45.000 de lire sterline anual (52.519 euro), ca parte a înţelegerii.

Vineri seară, când ştirea a apărut online, un purtător de cuvânt al UEFA a confirmat plata către femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită: "Suntem la curent cu acuzaţiile şi putem confirma că persoanei în cauză i-a fost făcută o plată compensatorie, împreună cu plata taxelor de şcolarizare MBA la o şcoală de afaceri locală'.

Potrivit UEFA, compensaţia a fost în conformitate cu reglementările în vigoare pentru personalul care părăsea compania la acea vreme, iar din 2016, reglementările "au fost înăsprite" pentru angajaţii de la toate nivelurile pentru a satisface cerinţele "unei organizaţii moderne şi prestigioase".

Informaţia a apărut pe fondul relaţiilor tensionate dintre UEFA şi FIFA, după propunerea lui Infantino, retrasă între timp, de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.

Actualul conducător al FIFA a negat acuzaţiile lansate de publicaţia britanică, calificându-le - prin intermediul unui purtător de cuvânt - "categoric false".

"Orice insinuare de conduită inadecvată sau încălcare a statutelor sau regulamentelor este defăimătoare", a declarat un purtător de cuvânt al FIFA, care a subliniat că nu au existat niciodată plângeri din partea angajaţilor cu privire la comportamentul actualului preşedinte.

Gianni Infantino este căsătorit din 2001 cu libaneza Leena Al Ashqar din Liban, cei doi având împreună patru fete.