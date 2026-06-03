Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de „vijelie puternică”. Care sunt zonele vizate

<1 minut de citit Publicat la 19:47 03 Iun 2026 Modificat la 19:49 03 Iun 2026

Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o avertizare de cod portocaliu de „vijelie puternică”, valabilă pentru această seară.

Codul portocaliu de vijelii este valabil pentru județul Caraș-Severin și este valabil în perioada 19:40 - 20:30.

„În zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, grindină de dimensiuni mici și medii (2...4 cm)”, se arată în avertizarea ANM.

De asemenena, ANM a emis miercuri seara și o atenționare de cod galben, în județul Mehedinți, unde „se vor semnala : Vijelie, viteza vântului la rafală de 50…70 km/h, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), averse care local vor cumula 15...25 l/mp”.