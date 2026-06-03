Alphabet, compania-mamă a Google, va vinde acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari pentru a finanța investițiile masive în AI

Compania a transmis că va folosi banii pentru a-și extinde „infrastructura de calcul cu inteligență artificială de talie mondială / Foto: Getty Images

Compania-mamă a Google, Alphabet, a anunțat că vrea să strângă până la 80 de miliarde de dolari, adică 59 de miliarde de lire sterline, prin vânzarea de acțiuni pentru a-și finanța investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială (AI), potrivit The Guardian.

Alphabet, compania care se află în spatele sistemului Gemini, susține că se confruntă cu o cerere puternică pentru soluțiile și serviciile sale de AI din partea întreprinderilor și consumatorilor.

De altfel, compania a mai precizat că, din acest motiv, va folosi banii pentru a-și extinde „infrastructura de calcul cu inteligență artificială de talie mondială pentru a satisface cererea fără precedent a clienților”.

„AI este motorul unui moment de expansiune pentru Alphabet. Compania se confruntă cu o cerere puternică pentru soluțiile și serviciile sale de AI din partea întreprinderilor și consumatorilor, la niveluri care depășesc oferta disponibilă a companiei. Prin extinderea investițiilor sale, compania urmărește să își extindă infrastructura fundamentală pentru a susține oportunitatea semnificativă de creștere viitoare”, a transmis Alphabet.

Acțiunile Alphabet au scăzut cu până la 4,4% după deschiderea bursei de pe Wall Street.

Potrivit analiștilor, este cea mai mare strângere de fonduri realizată vreodată.

„Strângerea de fonduri de 80 de miliarde de dolari a Alphabet eclipsează cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din lume, care reprezintă adesea momentul de maximă efervescență în care companiile încearcă să-și umple fondurile de rezervă”, a declarat Nicholas Hyett, analistul principal pentru alternative la Hargreaves Lansdown.

„De fapt, dacă va avea succes, ar strânge mai mult decât cele trei cele mai mari oferte publice inițiale din lume la un loc - Saudi Aramco a strâns 25,6 miliarde de dolari când a debutat la bursa saudită în 2019; Alibaba a strâns 21,8 miliarde de dolari la Bursa de Valori din New York în 2014; iar SoftBank a strâns 21,3 miliarde de dolari când s-a listat la Tokyo în 2018”, a mai explicat acesta.

Totuși, o astfel de rundă uriașă de finanțare este și un semnal de alarmă pentru piețe, în condițiile în care, în ciuda sutelor de miliarde de dolari investite în infrastructura pentru inteligența artificială, randamentele semnificative pentru investitori au fost până acum limitate.

Jim Reid, strateg de piață la Deutsche Bank, a declarat că Alphabet le reamintește investitorilor de „dimensiunea fără precedent a boom-ului investițiilor în AI”, adăugând că „finanțarea acestui val de cheltuieli de capital în AI devine un subiect din ce în ce mai important pentru piețe”.